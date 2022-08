Kiadta a figyelmeztetést a NÉBIH: Ha ilyen ételeket vett, semmiképp se fogyassza el!

Augusztus 26-án, pénteken két különböző, az Aldi boltjaiban kapható termékfajtára is kiadta a NÉBIH a figyelmeztetést. Egyrészt a 2022. augusztus 30-i minőségmegőrzési idejű, 240 grammos füstölt és sima baromfivirslit hívták vissza listeria monocytogenes esetleges jelenléte miatt. Ez a természetben széles körben előforduló emberi megbetegedést okozó baktérium, mely a hűtő hőmérsékletén is képes elszaporodni. Legyengült immunrendszerű emberek, várandós nők, idős emberek esetében az élelmiszer alacsonyabb szennyezettsége is súlyos megbetegedést okozhat. Szövődményként agyhártyagyulladás, vérmérgezés alakulhat ki. Terhesség esetén vetélés, halvaszületés és az újszülött fertőzése is előfordulhat.

Ha mostanában vett virslit, nézze meg a csomagolását! Fotó: Pexels

A másik visszahívott termék a 900 grammos, 2023.07.09-i lejáratú Golden Seafood Gyorsfagyasztott tengeri hekktörzs. Itt érzékszervi nem megfelelőség a visszahívás oka.

Mindkét termék értékesítését azonnal felfüggesztették. Az érintett termékek bármelyik Aldi üzletbe visszavihetők, a termékek árát blokk nélkül is visszatérítik.