Kettős életet élő multimilliomos sofőr végezte ki a 20 éves magyar lányt Londonban

Mint arról a Bors is többször írt, egy londoni park erdős részén, fekete zsákba gyömöszölve találtak rá a mindössze 20 éves magyar lányra, A. Ágnesre. Nemsokára elfogták feltételezett gyilkosát, az építkezéseken betonkeverő sofőrjeként dolgozó, 64 éves Neculai Paizant, aki egy dekopírfűrésszel végezte ki Ágnest.

Paizant életfogytiglani börtönre ítélték Fotó: Metropolitan Police

A férfi a kihallgatásán elárulta, hogy ismerte az állítása szerint Dóraként bemutatkozó nőt, akiről viszont azt mondta, hogy úgy szerette, mint apa a lányát, annak ellenére, hogy számos pucér fotót találtak nála Ágnesről. A férfi több ellentmondásos vallomást is tett: például elismerte, hogy Ágnes többször is levetkőzött előtte, de arra a kérdésre nem válaszolt egyértelműen, hogy szexeltek-e vagy sem.

A férfi a gyilkosságot mindvégig tagadta, azt állítva, hogy utolsó találkozásuk alkalmával Ágnes kábítószeres teát adott neki, amitől elájult. Mire magához tért, addigra Ágnes nyomtalanul eltűnt.

Bár a férfinak egy luxuslakása is van, erről senki nem tudott, ugyanis ezen a nyomortanyán tengette életét Fotó: Metropolitan Police

A legutóbbi tárgyaláson sokkoló képkockákat tártak a bíróság elé: a zsaruk megtalálták az utolsó térfigyelő kamerás felvételt, amin Ágnes még életben van, a videón pedig nem máshova ballag be, mint Paizan nyomorúságos konténerlakásába, a londoni Action Roadra, ahonnan aztán nyomtalanul eltűnt.

Az ajtók bezárulnak mögötte. Ez az utolsó alkalom, hogy Ágnest élve látják a videókon – mondta Jacob Hallam ügyész.

Ebben a kukában tolhatta el Ágnes holttestét a gyilkos Fotó: Metropolitan Police

A baljóslatú felvételnek azonban még szörnyűbb a folytatása, ezen ugyanis az látható, ahogy nagyjából fél óra múlva a sofőr kilép a lakásásból – már Ágnes nélkül – és véres foltokat próbál eltűntetni a kezéről egy közeli csapnál, később pedig Ágnes holmijait, és egy nagy dobozban a nő holttestét is kihozza, amit a kocsija csomagtartójába tesz. A holttestet később egy kukába rejtve tolta el a közeli parkhoz, majd ott elásta.

A felvételen látszik, ahogy Paizan megszabadul Ágnes hófehér, vérrel szennyezett bundájától Fotó: Metropolitan Police

Az is kiderült, hogy bár Paizan egy nyomortanyán tengette életét, ahová még a vizet sem kötötték be,valójában soha nem volt szegény, mi több, multimilliomosnak számít: másik lakása, mely az ő nevén van, a londoni Notting Hillen, a Peel Streeten áll, és átszámítva nem kevesebb, mint 340 millió forintnyi fontot ér – írja a Daily Mail. A férfi rejtélyes, kettős életéről még a közeli ismerősök sem tudtak, még csak nem is sejtették, hogy a templom egerének hitt ismerősük valóságos luxusban is élhetné az életét, vagy (legalábbis papíron bizonyosan) egy több száz milliós ingatlan birtokosa.

A bíróság a napokban életfogytiglanra ítélte a gyilkos sofőrt.