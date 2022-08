Budapestiek: Laikusokra támaszkodna szakemberek helyett Karácsony Gergely

A Metropol megkérdezte a Budapestieket, hogy mi a véleményük a fővárosi levegő minőségéről, illetve, hogy mit szólnak ahhoz, hogy Karácsony Gergely a budapestiektől várja a megoldást a levegőminőségének javítására.

A levegő károsanyag-kibocsátását megvitató gyűlést két részben tartják meg, szeptemberben. Hogy ezt a főváros - saját bevallása szerint: a kormány okozta „pénztelensége” idején - mekkora összeggel finanszírozza meg, egyelőre nem tudni. Az viszont biztos, hogy az eseményre regisztráló lakosok közül kiválasztanak 50 embert, akiknek a „szakmai javaslatáért” fejenként 40 ezer forintot fizet. A budapestiek szerint ezt a 2 milliót persze hozzáértő szakemberekre is költhetné és ennek a látszatintézkedésnek olyan „szaga” van, mintha Karácsony hárítani akarná a felelősségét annak, hogy a logikátlan intézkedései miatt romlott és romlik ma is Budapest levegőjének minősége. Persze előszobája is lehet egy későbbi intézkedéseknek, amely a tőle megszokott módon az autósok ellen irányulhat, „takarózva” a lakossági véleményekkel.

A véletlenre bízzák, hogy kik dönthetnek a témában

10 ezer, véletlenszerűen kiválasztott budapestinek írt 8 oldalas levelet a főpolgármester. Karácsony tervei szerint, közülük kerül majd ki egy ötven tagú csoport, akik javaslatokat készítenek arra, hogyan javíthatnák Budapest levegőjének minőségét, amelynek romlásáért még szerintük is a közlekedés felelős. A két alkalom során az önkéntesek szakértői előadásokat hallgatnak meg, ezután pedig a már említett 40 ezerért, javaslatokat dolgoznak ki arra, hogy ők miként javítanák a levegőt. Ezt a közgyűlés megvitatja majd, és ezt követően lőn intézkedés.

A szmoggal az emberek egészségét kockáztatják

Budapesten 2020 novemberében kifogásoltnak, 2021 decemberében pedig egészségtelennek minősítette a Nemzeti Népegészségügyi Központ a város levegőjét. Ennek pedig egészséget károsító következményei lehetnek.

A dugók jelentősen rontanak a helyzeten

Minden autónak van egy optimális kibocsájtása. Ez nagyjából 50-60 km/h-nál tapasztalható. Természetesen, amikor lassan araszol a dugóban egy autó akkor a kibocsájtása jóval magasabb, mintha 50-60km/h-el utazna, ami értelemszerűen jobban szennyezi a levegőt

– árulta el a MetropolnK, az általunk megkérdezett levegőhigiéniás szakember. Ennek értelmében igaza lehet dr. Kovács

Kázmérnak az Autóklub Jogi Bizottságának vezetőjének abban, hogy a Terézvárosban, Erzsébetvárosban és Józsefvárosban tervezett 30km/h sebességkorlátozás bevezetése károsanyag-kibocsátás szempontjából kedvezőtlenül hat majd a budapestiek életminőségére. Pedig a baloldali városrész vezetőinek szintén az a szándéka, mint a főpolgármesternek: jobb legyen a levegő és ezáltal a fővárosiak élete is.