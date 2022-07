Zacher Gábor VV Anett szeánszáról: "az ayahuasca nem játék"

Az ügy kapcsán ma Zacher Gábor is megszólalt. A toxikológus elmondta, hogy körülbelül 300 különféle növényfajta létezik, ami valamilyen pszichoaktív hatóanyagot tartalmaz. A szóban forgó szertartáson fogyasztott ayahuasca is egy ilyen tudatmódosító hatással rendelkező növények elegye, amivel Zacher szerint nagyon óvatosan kell bánni, ugyanis akár 14-16 órán át tartó hallucinációt is okozhat. Nem mellesleg az a hatóanyag, amit tartalmaz, itthon listázott kábítószernek számít.

Az ayahuasca nem játék. Szóval ez nem olyan, hogy gyere, szívjunk el egy spanglit, kicsit röhögcsélünk, ellazulunk. A hallucinogén szerek kiszámíthatatlanok

– magyarázta a toxikulógus, aki szerint nagyon fontos, hogy az ilyen szeánszokat tapasztalt vezető bonyolítsa le, aki nem fogyaszt a szerből, helyette arra ügyel, hogy mi történik a résztvevőkkel.

A tripet előre nem tudom megmondani. Hogy most szaladgálok a mezőn és labdázok a nyuszival, az tök jó, vagy pedig üldöz egy sárkány, végtelen labirintusba kerülök, kígyóverembe zuhanok, ami ugye világos, hogy egy menekülési reakció.

Zacher szerint a valóságshow-szereplővel is az történhetett, hogy a hallucinációi miatt bemenekült az erdőbe, ahol elesett és több csontja is eltörött. Hangsúlyozta viszont, hogy a szer fogyasztói sérülés esetén sem térnek vissza a valóságba, nem szűnnek meg a hallucinációk.

A toxikológus azt is hozzátette, hogy a szer hatását a használó aktuális lelkiállapota is befolyásolhatja. Előfordulhat továbbá, hogy a fogyasztó benne ragad a hallucinációs állapotban, ahonnan gyógyszeres kezeléssel lehet visszahozni.