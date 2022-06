Érdemes még elkezdeni gyúrni a beachbody-ra? Tuti tippek az álomalak eléréséhez!

Edzés

Hetente 4-5 alkalommal szánj egy órát az edzésre! Fontos, hogy mindig bemelegítéssel indíts, így maximális hatékonysággal tudod majd végezni a testmozgást. A kardio-edzések és az erősítő gyakorlatok ugyanolyan fontosak! A legjobbak az egész testet átmozgató gyakorlatok, mint a plank vagy a guggolás, de a fekvőtámasz és a saját testsúlyos edzések is nagyon hatékonyak. Emellett rengeteg sportra van lehetőség most szabadban is, amik kiváltanak egy-egy edzést. Ilyen a biciklizés, a futás, a foci stb. Fontos, hogy minden edzés végén iktass be 10 perc nyújtást!

Heti 4-5 edzéssel sokat tehetsz a beachbody eléréséhez!Fotó: Pexels

Diéta

A beachbody elérése viszont lemondásokkal is jár. Hagyj el minden péksüteményt, kekszet, tésztát és az olyan ételeket, amik gyorsan felszívódó szénhidrátot, finomított lisztet, cukrot tartalmaznak! Válaszd a teljes kiőrlésű pékárukat, tésztaféléket! A reggeli még mindig a nap legfontosabb étkezése, úgyhogy ne hagyd ki! A teljes kiőrlésű pékáruk mellett ehetsz ilyenkor jó választás lehet még a natúr joghurt, a zabpelyhet, a túró. A reggeli kávét pedig váltsd zöld teára! Tízóraira nem bűn egy kis gyümölcs. Ebédre pedig valami magas fehérjetartalmú ételt, csirkét, pulykát, halakat válassz. Köretnek kuszkusz vagy bulgur, amiket zöldségekkel is feldobhatsz! Fontos, hogy a vacsorára legalább három órával a lefekvés előtt találj idő. Ez lehet saláta, natúr csirkemell zöldséggel vagy egy teljes kiőrlésű kenyér pulyka-/csirkemellsonkával, zöldséggel.

A beachbody-hoz elengedhetetlen a diétaFotó: Pexels

Alkohol

Az alkohol hizlal, ráadásul ránk tör tőle az éhségérzet is. Hogy miért? Mert megnő a vércukorszintünk, amire gyors inzulintermelés a reakció. Ennek hatására pedig az inzulin kivonja a vérben lévő cukrot. Az alkohol ráadásul dehidratál is és lassítja az anyagcserét is, ezzel együtt a fogyást!

Motiváció

Fontos, hogy tartsd meg a motivációt! Nem az a fontos, mit mutat alattad a mérleg, sokkal inkább az, hogy érzed magad. Ahogy azt se felejtsd el, hogy az izom nehezebb a zsírnál, így az edzéssel a testsúlyod több lesz, de formásabb leszel.

Pihenés

A heti 4-5 edzés mellé iktasd be a pihenést! Adj a testednek egy napot, amikor a regenerálódhat. De azért ilyenkor se egész nap az ágyban feküdj!