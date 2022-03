Szörnyű dologra kényszerített egy két gyermekes anyukát szerelme

Lorrain Chadwicket a saját házában fogták el a rendőrök, mert 1600 font (717 ezert forint) értékű kokaint, marihuánát, metamfetamint és orvosi altató szereket tartott és árult. Az anyuka azt vallotta, hogy volt partnere kényszerítette az illegálisüzletre. Azt is elismerte a Manchester-i anyuka, hogy a szakításuk után is folytatta az árusítást. A házkutatás során kábítószer porciózásához használt eszközöket is lefoglaltak például mérleg, darálót és még adóslistát is találtak a rendőrök. A bíróságon Lorrain-t két év börtönre ítélték beismerő vallomása miatt.

A bíró tovább enyhített és csak 24 hónap felfüggesztett börtönbüntetést és 200 óra közmunkát kapott tekintettel a bántalmazó kapcsolatára, ami korábban fontos szerepet játszott a későbbi vétkében.