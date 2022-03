Drámai pillanatok: Egy gyermek életéért küzdöttek a beregsurányi határon

A Metropol napok óta közvetít az ukrán–magyar határról, ahol szívszorító emberi sorsokról számolnak be. Most a Baptista Szeretetszolgálat egyik önkéntese számolt be egy sokkoló történetéről.

Elmondta, hogy egy, a háború elől menekülő ukrán anyuka annyira féltette a kőkemény mínuszoktól gyermekét, hogy gondosan rátekerte a sálat kisfiára, hogy a hosszú út alatt nehogy baja legyen a hideg idő miatt.

Az odaadó gondoskodásból azonban a magyar határhoz érve majdnem tragédia lett, ugyanis a sálat az anyuka annyira rátekerte a gyerekére, hogy újra kellett éleszteni Beregsuránynál.