Mától lehet regisztrálni a kicsiket oltásra

A múlt héten kaptak hivatalos körlevelet a háziorvosok, hogy mérjék fel, mennyi 12 év alatti gyermek oltását kérik a szülők, a 10-es csomagban érkező ampullákat ugyanis eszerint küldik ki a praxisokba. Az oltópontokon a kicsik számára is bőséges vakcina áll rendelkezésre.

Az érintett korosztály 70 százalékát is beolthatják, mert a szülők harmada jelezte, hogy kérik a kicsik vakcinációját, kétharmaduk még hezitál, de ők is az oltás felé hajlanak.

Azért is növekedett meg az igény az 5-11 évesek oltására, mert már háromszor annyi gyerek produkál koronavírusos tüneteket, mint korábban és többségük PCR-tesztje pozitív lesz. A poszt-covidos esetek száma is megugrott, olyan gyermekek is kerülnek kórházba sokszervi gyulladással, akik hetekkel azelőtt észrevétlenül, panaszmentesen estek át a betegségen – figyelmeztetett a gyermekorvos.

– Kevesebb a mellékhatás, és jobban reagálnak a gyermekek a vakcinára. Az eddig oltható legfiatalabbaknál, a 12 éveseknél szinte alig volt oltási reakció, esetleg a szúrás helyén enyhe karzsibbadás, fejfájás fordult elő, ami egy napon belül elmúlt. A fogamzóképességet, és az immunitást nem befolyásolja az oltóanyag a gyermekeknél sem – emelte ki a doktor a leggyakoribb szülői kérdésekre a választ a Borsnak.

Ez a menete:

A gyermeket a vakcinainfo.gov.hu- oldalon keresztül lehet regisztrálni a TAJ-számának, lakcímének, szülő telefonszámának, és egy, már korábban regisztrálttól eltérő email-cím megadásával. Ezt követően lehet december 14-től időpontot foglalni a kórházi oltópontra az eeszt.gov.hu honlapon, vagy a gyermekorvosnál.