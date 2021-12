Erre készüljön, aki utolsó pillanatba indul vásárolni

Szinte mozdulni sem lehetett tegnap reggel hét órakor az egyik fővárosi piacon, annyi ember állt sorba, hogy beszerezze a karácsonyi menü alapanyagait. Szokás szerint a legnagyobb tömeg a halas pultnál alakult ki, ahol már a reggeli órákban 60 méteres sor kígyózott.

Óriási sor alakult ki a halas pultnál Fotó: Végh István / Bors

– Számítottunk arra, hogy ekkora roham lesz december 23-án. Éppen ezért bőséges készlettel készültünk, senki nem marad hal nélkül – fogalmazott a Borsnak az egyik eladó, aki kiemelte: idén is a ponty a slágertermék, de sokan vesznek harcsát is az ünnepekre, még úgy is, hogy eléggé borsos áron, 7000 forintért árulnak egy kiló szürkeharcsa szeletet. – Érdekes, de egyre népszerűbbek a tengeri halak is, melyeket azért vásárolnak, mert nincs bennük szálka. Mesélte egy vásárló, hogy ő sósvízi kopoltyúsokból készíti a halászlét is.

Bár a sor viszonylag gyorsan haladt, az emberek meglehetősen feszültek voltak. Szemmel láthatóan zavarta őket az óriási sor, felváltva szidták egymást és a kiszolgáló személyzetet, de láttunk olyat is, hogy a két eladó egymással veszekedett.

Idén is a ponty volt a sláger Fotó: Mészáros János / Új Néplap

– Nagyon megbántam, hogy most jöttem halat venni, de a feleségem már megint az utolsó pillanatban találta ki, hogy kell. Egy órája állok sorba, nagyon elegem van – fogalmazott a Borsnak László, aki nem szerette volna, ha a fényképe is bekerül az újságba. Talán nem akarta, hogy mondataiért konfliktus legyen otthon.

Ennyibe kerül a pontyszelet a nagyvárosokban

Nyíregyháza: 2190 forint/kg

Miskolc: 2250 forint/kg

Székesfehérvár: 2500 forint/kg

Győr: 2600 forint/kg

Budapest: 2690 forint/kg