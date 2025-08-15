Elképesztő tragédia: zebrán gázoltak el egy terhes nőt, meg nem született gyermeke meghalt

Tizenhárom év börtönre ítélték azt a sofőrt, aki gyorshajtás miatt a zebrán gázolt el egy terhes nőt, aki súlyos sérüléseket szenvedett, szíve alatt hordott kisfia pedig meghalt.
A 20 éves Ashir Shahid tavaly szeptemberben elütötte Ranju Josephet, miközben a lancashire-i Bamber Bridge-ben egy gyalogátkelőhelyen haladt át munkába menet. Pillanatokkal később a pofátlan Shahid már Shaggy "It Wasn't Me" című dalát énekelve elhajtott, és megpróbálta elrejteni a sérült szélvédő nyomait.
Az autóban rögzített felvételek bizonyítják, milyen felelőtlenül vezetett a 20 éves férfi. Shahid és az anyósülésen ülő haverja videózta, hogy 115 km/óra sebességgel robognak át a városon. Ian Unsworth KC bíró azt mondta, hogy Shahid gyorsulása a baleset előtti pillanatokban „hasonló volt ahhoz, amit egy Forma-1-es pályán láthatunk ”.
Azt mondta: „A vezetése borzalmas volt. Hosszan tartó, veszélyes vezetést folytatott. A sebessége jelentősen meghaladta a megengedett sebességet, és az uralkodó útviszonyokhoz képest rendkívül alkalmatlan volt. Olive élete öt óra 38 percig tartott. Nem érte meg a hajnalt. Az édesanyja soha nem látta élve. Élete kialudt, mielőtt igazán elkezdődött volna.”
„Sürgősségi császármetszést kellett végezni a születendő gyermek életének megmentése érdekében. A méhlepény megrepedt, és Mrs. Joseph erősen vérzett. A gyermeke még aznap este megszületett, de sajnos csak néhány órát élt, mielőtt elhunyt.”
„Ez volt az első terhessége a férjével, akihez körülbelül öt évvel korábban ment feleségül. Tervezett terhesség volt, és nagyon várták.”
