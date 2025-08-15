Egy kétségbeesett segélykiáltás, majd teljes csend – így kezdődött az a rejtély, amely mostanra országos figyelmet kapott. Steitz Ádám, tapasztalt magyar hajóskapitány, aki évek óta Nápolyban élt és dolgozott, nyomtalanul eltűnt. A férfi utolsó üzenete mindössze négy szó volt.

Rejtélyes körülmények között tűnt el a magyar hajóskapitány:

Nápolyban tűnt el Steitz Ádám, 55 év körüli, 175 centiméter magas, sovány testalkatú magyar férfi. Évek óta luxusvitorlások kapitányaként dolgozott a dél-olasz kikötővárosban. Az elmúlt években jachtokat irányított, és a helyi hajózási közösség megbecsült tagja volt. Steitz Ádám Pécsett tanult és Sárbogárdon született.

Utolsó ismert jelzése 2025. augusztus 5-én érkezett: ekkor egy nápolyi hotel recepciójáról felhívta a magyar konzulátust, és röviden csak annyit mondott:

Bajban vagyok, segítség kell!

A hívás óta sem a helyi rendőrség, sem a kórházak nem tudtak információval szolgálni a hollétéről. Egy barátja Jánosi Ágnes kereső csapatot szervezett. Nyomozásai során megtudta, hogy Ádámot nem sokkal eltűnése előtt a rendőrök korházba szállították kábult állapotban, ahonnan még a vizsgálatok előtt távozott.

Aki ismeri Ádámot, az tudja, hogy ilyet nem csinál. Nem fog kimenni egy kórházból és nem fog ellenkezni a kivizsgálásra

– nyilatkozta lapunknak Jánosi Ágnes. Információi szerint eltűnése előtt, július 30-a környékén többen is beszélgettek az eltűnt férfivel, ekkor még minden rendben volt, semmi nem vettek észre.

Az Ádám teljesen rendben volt. Mosolygott, azt mondta jól érzi magát és jelentkezni fog.

Ádám rendszeresen posztolt a Facebook-oldalára arról, mikor merre jár, milyen élményeket él át, ez azonban eltűnése óta teljesen megszűnt. Ismerősei Facebook-posztban tették közzé eltűnését, amelynek körülményei különösen aggasztóak. A család és a barátok arra kérik az embereket, hogy osszák tovább az információt, hátha valaki látta, vagy tud valamit a férfi hollétéről.

Minden információ számít

– hangsúlyozzák a Facebook-bejegyzésben, és privát üzenetben várják a bejelentéseket. Az esetet az olasz média is felkapta, illetve az olaszországi magyarok közössége is nagy erőkkel keresi. A férfi ellen már a magyar rendőrség is körözést adott ki, ismeretlen helyen lévő személyre.