Hal a tortán botrány: békacomb miatt esett áldozatul Singh Viki

Úgy tűnik, a TV2 „Hal a tortán” című műsorának most induló évada nem csak a konyhai teljesítményről és a menüsorokról szólt, hanem komolyabb személyes feszültségekről is. Elindult a Hal a tortán 2025-ös évada, amelyben először „A diéta bajnokai” csaptak össze, köztük emilio" target="_blank">Emilio, Király Viktor, Singh Viki, Kanizsai Silka Ágnes és Szabó Kitti. A történet középpontjában Singh Viki és Silka Ágnes állnak, akik között a békacomb lett az a bizonyos csepp a pohárban. Silka Ágnes üzletasszony, életvezetési tanácsadó neve eddig nemigen csengett ismerősen a hazai celebvilágban, de az utóbbi napok eseményei alapján sikerült bekerülnie a közbeszédbe.

Singh Viki énekesnő sokak számára ismert . Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

"Singh Viki cuki, de figyelemhiányos"

A műsorban és az utána készült videójában Ágnes úgy fogalmazott Vikivel kapcsolatban:

Cuki az a lány, de annyira figyelemhiányos, és folyamatosan valamilyen érzelmi hatást akar, vagy érzelmileg ki akar belőlünk szedni dolgokat, hogy egy picit ő legyen a fókuszban. Ha ő nem lenne fókuszban, akkor is egy imádnivaló teremtmény, egyszerűen neki kevesebb önértékelése van.

Ágnes elmondása szerint egész héten próbált energiát adni Vikinek, de úgy érzi, ehhez túl kevés időt töltöttek együtt.

A konfliktus kiinduló pontja vacsoránál történt, ahol a menü része békacomb volt. Singh Viki ezt nem akarta megenni, arra hivatkozva, hogy ő nem eszik húst, ami önmagában nem lenne meglepő, csakhogy a műsor korábbi napjaiban elfogadott húsételeket. Ez a részlet sok nézőnél kiverte a biztosítékot, és a kommentmezőben záporoztak a kritikák Vikire.

Ágnes a videójában még erősebb véleményt fogalmazott meg Vikivel szemben, ugyanakkor szavai mögött sokan éreztek némi ellentmondást. Hiszen ha valóban meg akarja óvni Vikinek a jó hírét, akkor felmerül a kérdés: miért volt szükség egy ilyen nyilvános, részletekbe menő véleményvideóra?

Ágnes ugyanakkor elismerően nyilatkozott Vikinek a házigazdai teljesítményéről, és „fantasztikus háziasszonynak” nevezte. Mégis, a békacomb-ügy magja ott maradt, és a műsor után is tovább keltette a hullámokat a közösségi médiában. Vikit megkerestük az ügyben de csak annyit fűzött hozzá: