Szörnyű tragédia a gyakorlaton: lezuhant egy vadászgép, a teljes legénység meghalt

Gyakorló repülés során lezuhant Karéliában egy Szu-30-as vadászgép, a legénység életét vesztette - közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.
A tárca szerint a baleset közép-európia idő szerint 17 óra körül történt, a repülőgép lakatlan területen zuhant le. A repülés harci felszerelés nélkül történt - tájékoztatott az MTI.
A karéliai régió vezetője, Artur Parfjoncsikov megerősítette, hogy a vadászgép lakott területeken kívül, erdős területen zuhant le. A helyszínre mentőszolgálatokat küldtek.
