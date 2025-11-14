Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szörnyű tragédia a gyakorlaton: lezuhant egy vadászgép, a teljes legénység meghalt

orosz vadászgép
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 10:40
repülőgép szerencsétlenséghalálos baleset
Lakott területen kívül, gyakorlatozás közben történt a baleset. A vadászgép legénysége életét vesztette.

Gyakorló repülés során lezuhant Karéliában egy Szu-30-as vadászgép, a legénység életét vesztette - közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.

A vadászgép legénysége életét veszítette a tragédiában / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A teljes legénység életét vesztette, miután lezuhant a vadászgép

A tárca szerint a baleset közép-európia idő szerint 17 óra körül történt, a repülőgép lakatlan területen zuhant le. A repülés harci felszerelés nélkül történt - tájékoztatott az MTI.

A karéliai régió vezetője, Artur Parfjoncsikov megerősítette, hogy a vadászgép lakott területeken kívül, erdős területen zuhant le. A helyszínre mentőszolgálatokat küldtek.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu