Adómentes lesz a borravaló: végre fellélegezhetnek a vendéglátósok

A magyar vendéglátásban dolgozók szívéről nagy kő esett le, miután Orbán Viktor bejelentette, hogy nem fogja adó terhelni a borravalót. Kifejtette, hogy ha béke van, abban a pillanatban egy más gazdasági helyzetben találja magát Magyarország, sokkal több lehetőséget tudnak kinyitni az emberek számára. Egészen addig azonban, amíg háborús idők vannak, háborús költségvetést kell készíteni. Ha békét tudunk teremteni, akkor jön a békeköltségvetés – posztolta ezzel kapcsolatosan a közösségi oldalán a miniszterelnök, ahol azt írta, fontos intézkedések várhatóak a békeköltségvetéssel, és példaként azt említette, hogy továbbra sem lesz adó a borravalón – írja a Ripost.

Ezt gondolják a vendéglátósok az adómentes borravalóról

A vendéglátásban dolgozók fellélegezhetnek a bejelentés után, hiszen a legtöbb munkahelyen a fizetésük egy jelentős részét teszi ki a borravaló. A felszolgálók, pultosok és szakácsok körében sok vendéglátóegységben az alapfizetésüket a vendégektől kapott plusz pénzzel egészítik ki. Így tudnak versenyképes fizetést adni a munkáltatók, és ezzel tudják ösztönözni a dolgozóikat, hogy inkább itthon vállaljanak munkát, ne pedig külföldön.

Szerintem, ez egy nagyon jó döntés, mert a borravaló tükrözi az emberek munkáját, és nagyban hozzájárul a versenyképes fizetéshez. Dolgoztam külföldön is, és ott is megtarthattunk a borravalót. Az eddigi legnagyobb összeg amivel a vendégek elismerték a munkám, az hatezer forint volt

– mondja a lapnak Horváth Dániel, aki nagyon fontosnak tartja, hogy adómentes legyen a borravaló.

Dániel kiemelte: a borravaló nagyban hozzájárul a versenyképes fizetéshez Fotó: Ripost

– A legnagyobb jattot eddig Ausztriában kaptam, mikor egy síparadicsomban dolgoztam. Száz euró volt amit egy asztaltársaság dobott össze – emlékszik vissza István, aki ennek ellenére itthon szeret jobban dolgozni, mivel a családja Budapesten él.

De nem csak a felszolgálók fizetése egészül ki a borravalóval, hanem a futároké is. Ők az alapfizetés mellett a megrendelések címei után is kapnak egy kisebb összeget, de a járműveik tankolását a jattból tudják fedezni, így ez is a napi bevételük szerves részét képezi.

Nagyon változó, hogy mikor és mennyi borravalót kapunk, de összességében ebből tudjuk fedezni a kiadásainkat, a tankolást, és a járművek szervizelését.

Vannak vendégek akik egy forintot sem adnak, de akadnak nagyon bőkezű kuncsaftok is. Egy nap legalább öt és tízezer forint körüli összeget kell összeszednünk a borravalóból, hogy megérje bejönnünk dolgozni – vázolja a futárok helyzetét Gábor, aki hozzáteszi, hogy az ő munkájukban a borravaló megadóztatása eleve nehéz lenne, hiszen nem lehet nyomon követni, hogy melyik rendelésnél kaptak az étel áránál több pénzt.