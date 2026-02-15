Ledöbbentek, mit találtak: 40 ezer éve lezárt barlangot nyitottak fel

Sokáig felfedezetlen, 40 ezer éve zárt barlangra leltek régészek a Gibraltári-szikla délkeleti oldalán, a Governor's Beachen. A Gorham-barlang feltárása során olyan felfedezést tettek, amely hatalmas jelentőségű az emberiség történelmét tekintve, a leletek ugyanis a neandervölgyi őseinkkel kapcsolatban szolgálnak ezidáig ismeretlen információkkal.

A Gorham's Cave nevű barlangban ragadozótól származó karcnyomokat is felfedeztek a régészek.

Kik voltak a neandervölgyiek?

A neandervölgyi emberek egy kihalt ősi emberi csoport voltak, a legközelebbi rokonaink, akik nagyjából 400 ezer és 40 ezer évvel ezelőt éltek Európában és Ázsiában. A neandervölgyieket végül évezredek alatt kiszorították a közvetlen őseink, így szépen lassan kihaltak. Arról megoszlanak a vélemények, hogy ez egy természetes folyamat volt-e, vagy erőszakos kiszorítás, abban ugyanakkor egyetértés van, hogy a neandervölgyi ember idővel fejletlenebbé vált a Homo sapiens sapiensnél, amely faj több más emberfélével, köztük neandervölgyiekkel is keveredett, így genetikailag fejlettebbé, ellenállóbbá vált.

Hogy a neandervölgyiek valóban fejletlenebbek voltak-e, illetve milyen mértékben, arról manapság is megoszlanak a vélemények, a néhány éve tett felfedezés pedig tovább hevíti ezeket a vitákat. Habár a régészek az említett barlangban nem találtak csontvázakat, a neandervölgyi emberek egykori jelenlétére rengeteg bizonyíték utal.

A feltárások során az archeológusok arra utaló nyomokat találtak, hogy a neandervölgyiek madarakra és tengeri állatokra vadásztak, tollakat használtak díszítésre, és absztrakt sziklafaragványokat is készítettek.

A régészek többek között találtak egy 60-67 ezer éves, emberi kéz alkotta üledékréteget, amely egy nyírkátrány előállítására használt ragasztókészítő kemence egykori meglétére utal. A nyírkátrány egy ragadós anyag, amelyet az őskori emberek szerszámok és fegyverek fogantyújának rögzítésére használtak. A szerkezet feltehetően kör alakú volt, két csatornával és vastag fabéléssel rendelkezett.