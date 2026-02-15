Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Ledöbbentek, mit találtak: 40 ezer éve lezárt barlangot nyitottak fel

2026. február 15.
Teljességgel ledöbbentek a régészek, amikor felnyitottak egy 40 ezer éve lezárt helyiséget. A szakértők szerint a barlangban talált leletek megváltoztathatták az emberiség történelmét.
Sokáig felfedezetlen, 40 ezer éve zárt barlangra leltek régészek a Gibraltári-szikla délkeleti oldalán, a Governor's Beachen. A Gorham-barlang feltárása során olyan felfedezést tettek, amely hatalmas jelentőségű az emberiség történelmét tekintve, a leletek ugyanis a neandervölgyi őseinkkel kapcsolatban szolgálnak ezidáig ismeretlen információkkal.

A Gorham's Cave nevű barlangban felfedezett, feltehetően ragadozótól származó karcnyomok
A Gorham's Cave nevű barlangban ragadozótól származó karcnyomokat is felfedeztek a régészek.
Fotó: AFP / AFP

Kik voltak a neandervölgyiek?

A neandervölgyi emberek egy kihalt ősi emberi csoport voltak, a legközelebbi rokonaink, akik nagyjából 400 ezer és 40 ezer évvel ezelőt éltek Európában és Ázsiában. A neandervölgyieket végül évezredek alatt kiszorították a közvetlen őseink, így szépen lassan kihaltak. Arról megoszlanak a vélemények, hogy ez egy természetes folyamat volt-e, vagy erőszakos kiszorítás, abban ugyanakkor egyetértés van, hogy a neandervölgyi ember idővel fejletlenebbé vált a Homo sapiens sapiensnél, amely faj több más emberfélével, köztük neandervölgyiekkel is keveredett, így genetikailag fejlettebbé, ellenállóbbá vált.

Új felfedezés: 40 ezer éve zárt barlang rejti a neandervölgyiek eddig nem ismert titkait

Hogy a neandervölgyiek valóban fejletlenebbek voltak-e, illetve milyen mértékben, arról manapság is megoszlanak a vélemények, a néhány éve tett felfedezés pedig tovább hevíti ezeket a vitákat. Habár a régészek az említett barlangban nem találtak csontvázakat, a neandervölgyi emberek egykori jelenlétére rengeteg bizonyíték utal.

A feltárások során az archeológusok arra utaló nyomokat találtak, hogy a neandervölgyiek madarakra és tengeri állatokra vadásztak, tollakat használtak díszítésre, és absztrakt sziklafaragványokat is készítettek.

A régészek többek között találtak egy 60-67 ezer éves, emberi kéz alkotta üledékréteget, amely egy nyírkátrány előállítására használt ragasztókészítő kemence egykori meglétére utal. A nyírkátrány egy ragadós anyag, amelyet az őskori emberek szerszámok és fegyverek fogantyújának rögzítésére használtak. A szerkezet feltehetően kör alakú volt, két csatornával és vastag fabéléssel rendelkezett.

„A barlangok tudományos kutatása jelentősen hozzájárul a neandervölgyi emberekkel és az emberi evolúcióval kapcsolatos vitákhoz” – fogalmazott a feltárások eredménye kapcsán az UNESCO.

Neandervölgyi ember illusztrált rajza
A feltárt leletek átírhatják, amit eddig a neandervölgyi emberekről gondoltunk.
Fotó: Universal History Archive /  Getty Images

Múzeum nyílt a helyszínen

A feltárt leletekből tárlatot is nyitottak a Governor's Beachen. Clive Finlayson, a Gibraltári Nemzeti Múzeum igazgatója és vezető tudósa korábban azt is elmondta, hogy a falakon egy azonosítatlan húsevő állat karcolásnyomait is megtalálták, valamint egy kürtcsigára is rábukkantak a barlangban.

„Utóbbit a barlang hátsó részén találtuk, nagyjából 20 méterre a strandtól. Valaki odavitte azt a csigát több mint 40 ezer évvel ezelőtt. Ez arra utal, hogy emberek jártak ott, akik az életkoruk miatt csak neandervölgyi emberek lehettek” – magyarázta a szakember, felelevenítve, mennyire libabőrös lett, amikor először belépett a barlangba. „Az volt a karrierem egyik legizgalmasabb pillanata. Hiszen hányszor találsz az életben olyasmit, amit 40 ezer éve senki sem látott? Szerintem ilyen csak egyszer adódik az életben. Ahogy pedig tovább ásunk, a hely egyre nagyobb és nagyobb lesz, szóval nagy eséllyel egy hatalmas barlangot találtunk. Még lejjebb haladva lehet, hogy több járat is felbukkan, szóval ez rendkívül izgalmas!”

(LADBible)

