Utazási trükknek szánta, ám kiderült, valami még sincs rendben

A trükk egyszerű: a nyomtatott beszállókártyát belecsúsztatja a repülő ülése előtti tálcán lévő zárba, így készül egy ideiglenes tartó, amelybe beleállítható a mobil, így a kéz használata nélkül lehet nézni a képernyőt. A videó több mint 500 ezer lájkot kapott, és sokak szerint zseniális megoldás a “kézben tartós” kínlódás ellen.

Ám a lelkesedés gyorsan vitába torkollott, mert a nézők egy nagy problémát szúrtak ki: miért van még valakinek nyomtatott beszállókártyája? Egy kommentelő így fakadt ki:

Ki az, aki ma még nyomtatja a beszállókártyáját? A francba!” Egy másik hozzátette: „Utazási trükk: a jegyed már vagy tíz éve a telefonodon van.

De nem mindenki értett egyet a modernizációval: volt, aki megvédte a papíralapú megoldást, mondván „Imádom a fizikai jegyet! Olyan furcsán viselkedtek, mintha teljesen elavult lenne, pedig csak egy másik lehetőség.”

Többen pedig felhívták a figyelmet arra is, hogy bizonyos országokban vagy nemzetközi járatokon még mindig kötelező a papíralapú beszállókártya – akármennyire is kényelmetlen vagy idejétmúlt ez. Ez a kis trükk tehát újra megmutatta, hogy a régi dolgok néha mégis hasznosak lehetnek, nem csak az indulásnál, hanem az utazás közben is – írja a Mirror.