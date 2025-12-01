Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Mikor érdemes újra utazni egy természeti katasztrófa után? Útmutató a felelősségteljes turizmushoz

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 13:15
Az utazók egyre gyakrabban kényszerülnek mérlegelni, mikor térhetnek vissza egy súlyos károkat szenvedett úti célra. A döntést ma már nemcsak a biztonság, hanem a közösségek iránti felelősség is meghatározza, különösen egy friss természeti katasztrófa után.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Az utóbbi években egyre gyakrabban szembesülünk extrém időjárási eseményekkel: hurrikánok, árvizek, erdőtüzek és tornádók pusztítanak világszerte, miközben a turizmus újraindulása egy-egy természeti katasztrófa után komoly dilemmát jelent az utazóknak. Vajon mikor biztonságos, és egyben etikailag is helyes útra kelni egy katasztrófát átélt úti célhoz?

  • Nézd meg a helyi hatóságok friss információit.
  • Válassz helyi vállalkozásokat, hogy tényleg segíts.
  • Viselkedj érzékenyen, kerüld a katasztrófa-turistáskodást!
természeti katasztrófa, sárlavina miatt egymásra torlódott autók az olaszországi Ischia szigetén.
Felmerülhet a kérdés, mikor érdemes utazni egy természeti katasztrófa sújtotta helyre? /Fotó: Vincenzo Izzo / Shutterstock

Utazás krízis után: meddig szükséges várni egy természeti katasztrófa után?

Jamaica példája jól illusztrálja a helyzet bonyolultságát. A szigetet nemrég a Melissa hurrikán sújtotta, amely a lakosság 72%-át áram nélkül hagyta, miközben több milliárd dolláros károkat okozott. A turisták visszatérését a december közepére tervezett csúcsszezonhoz igazították. Bár a sziget újra fogadja az utazókat, sok ember továbbra is ideiglenes menedékhelyeken él.

Az ilyen helyzetekben fontos, hogy a látogatók valóban a közösséget támogassák, ne csupán „megfigyelőként” legyenek jelen.

A Puerto Ricót 2017-ben sújtó hurrikán pusztítása után sokan tértek vissza mindössze három hónappal az események után. A helyiek azonban még mindig áram és víz nélkül éltek, ami feszültséget szült a turistákkal szemben. Ilyenkor a turisták felelőssége, hogy pénzükkel és tevékenységükkel a helyieket is támogassák, ne csak a nagy, multinacionális szállodákat.

Érdemes helyi szállásokon megszállni, a kisvállalkozásokat és családi éttermeket választani, így a pénz közvetlenül a közösséghez jut.

természeti katasztrófa, áradás a klimatikus változások miatt.
A klimatikus változások egyre több olyan természeti katasztrófát okoznak, mint az áradások / Fotó: Olha Tytska / Shutterstock

Segítség vagy szenzáció?

A „csak nézőként” való részvétel is problémás lehet. New Orleansban 2005-ben a Katrina hurrikán után kialakult katasztrófaturizmus sok helyi számára kifejezetten bántó volt. Ezzel szemben a „voluntourist” résztvevői (vagyis az önkénteskedést vállalók) például iskolák vagy templomok helyreállításában segítettek, valódi támogatást nyújtottak, miközben a város kultúráját is megőrizték.

Hawaii Maui szigete 2023-ban égett ki részben a tűzvészek miatt (ahol azóta lassan új erőre kap az élet). A helyi hatóságok ideiglenesen korlátozták a turistaforgalmat, hogy a helyiek megkaphassák a legszükségesebb segítséget. A látogatók későbbi visszatérését a helyiek igényeihez igazították, az elpusztított negyedek látogatását korlátozták, és arra ösztönözték a turistákat, hogy támogassák a közösséget helyi üzleteken, szolgáltatásokon keresztül.

A németországi Ahr-völgyét érintő árvíz, amely 2023-ban sok más mellett a Nepomuk-hidat is tönkretette.
A németországi Ahr-völgyét érintő árvíz, amely 2023-ban sok más mellett a Nepomuk-hidat is tönkretette / Fotó: PietFoto / Shutterstock

Mit érdemes szem előtt tartani, ha egy természeti katasztrófa sújtotta helyre utazunk?

  • Tájékozódjunk: mindig ellenőrizzük a legfrissebb információkat a helyi hatóságoktól.
  • Vásároljunk helyben: a helyi vállalkozásoknak minden forint számít a helyreállításban.
  • Legyünk tisztelettudóak: a helyiek még újraépítik életüket, így érzékenyen kell viselkednünk.     

A turizmus fontos szerepet játszhat egy közösség felépülésében, de a gazdasági fellendülés soha nem mehet az újjáépülés rovására. A felelősségteljes utazás tehát nem csupán önmagunk szórakozása, hanem az együttérzés és a közösség támogatásának lehetősége is egy természeti katasztrófa után.

Nézd meg az alábbi videót is a témáról:

