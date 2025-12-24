KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
“Red flagek” a szállodában – Mire figyelj, hogy elkerüld a rossz hotelélményt?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 24. 13:15
Egy szálloda már az érkezés előtt is rengeteg árulkodó jelet küldhet, csak tudni kell, mire figyelj. Összegyűjtöttük azokat a red flageket, amelyek időben segítenek elkerülni egy igazán rossz hotelélmény kialakulását.
Bors
A szerző cikkei

Egy utazás során a szállás minősége kulcsfontosságú. Egy rossz hotelélmény nemcsak az utazás élvezetét ronthatja el, hanem pénz- és időveszteséget is okozhat. De honnan lehet előre tudni, hogy egy szálloda problémás?

Egy nő rossz értékelést ad egy szállásra a rossz hotelélmény miatt.
A rossz hotelélmény egyik jele lehet a számos rossz értékelés és panasz is. 
Fotó: Irina Shatilova /  Shutterstock 
  • Visszatérő panaszok és gyanús értékelések
  • Higiénia, biztonság, személyzet viselkedése
  • Túl szép ajánlatok és rejtett szabályok

Rossz hotelélmény: te észreveszed a red flageket a szállodákban?

Segítünk, hogy mostantól képben legyél!

Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb vészjósló jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy jobb másik helyet keresni.

Rossz értékelések és visszatérő panaszok

Mielőtt lefoglalnál egy szállást, mindig nézd meg az online értékeléseket (pl. Google, TripAdvisor, Booking.com). Ha sok a negatív vélemény, különösen, ha ugyanazok a problémák (pl. kosz, zajos szobák, lopás) ismétlődnek, az intő jel lehet. A 4 csillagos átlag alatti értékelések esetén érdemes alaposan átnézni a kommenteket.

Túl szép, hogy igaz legyen ajánlatok

Ha egy luxushotel árához képest gyanúsan olcsón hirdetik a szállást, érdemes óvatosnak lenni. Lehet, hogy rejtett költségek vannak, a fotók nem tükrözik a valóságot, vagy az ár olyan kompromisszumokat jelent (pl. nincs takarítás, régi bútorok), amelyeket később megbánhatsz.

Kosz és higiéniai problémák

Az egyik legfontosabb red flag a piszkos szállás. Ha a közösségi terek vagy a szobák szemetesek, foltosak vagy kellemetlen szagúak, az az alapvető higiéniai szabályok hiányára utal. Különösen figyelj:

  • A fürdőszobára (penész, vízkő, hajszálak)
  • Az ágyneműre (gyanús foltok, gyűrött huzatok)
  • A szőnyegekre és bútorokra (por, törmelék, régi, kopott felületek)
gyanús foltokkal teli matrac egy olcsó, rossz szálloda szobájában..
A koszos, penészes, gyanús foltokkal teli bútorok is gyarapíthatják a rossz szállodaélményt.
Fotó: Andrew Angelov /  Shutterstock 

Gyanús vagy elavult honlap

Egy komoly szálloda átlátható és naprakész weboldallal rendelkezik. Ha a hotel honlapja tele van elavult információkkal, kevés vagy homályos képpel, esetleg nem működnek a foglalási lehetőségek, az arra utalhat, hogy valami nem oké náluk.

Nem megfelelő biztonsági feltételek

A biztonság kulcsfontosságú egy szállodában. Az alábbi tényezők intő jelek lehetnek:

  • Hiányzó vagy nem működő biztonsági kamerák
  • Zárhatatlan ajtók, gyenge zárszerkezetek
  • Nincs 24 órás recepció vagy biztonsági szolgálat
  • Sok vendég panaszkodik lopásra vagy illetéktelen behatolásra
ágyi poloskák a szállodai szobában, az ágyban.
Egy további red flag egy szállodaszoba tekintetében: ha az ágy, vagy a szobai textíliák tele vannak ágyi poloskákkal.
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Udvariatlan vagy inkompetens személyzet

Ha a személyzet nem segítőkész, esetleg durván viselkedik, az egyértelműen rossz vendégélményt vetít előre. Figyelj arra is, ha az alkalmazottak nem tudnak válaszolni az alapvető kérdésekre (pl. reggeli időpontja, szoba felszereltsége), mert ez szervezetlenségre utal.

Furcsa vagy szigorú házirend

Bár minden szállodának vannak szabályai, ha a házirend túlzottan szigorú vagy életszerűtlen, az aggasztó lehet. Például:

  • Magas büntetések apróságokért
  • Túl korlátozott check-in és check-out idők
  • Különdíjak szinte minden szolgáltatásért (pl. törölközőcsere, takarítás)

Nézd meg az alábbi videót is a témában:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

