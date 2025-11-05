Megnyitotta kapuit a Nagy Egyiptomi Múzeum, a világ legnagyobb óegyiptomi gyűjteménye

Hosszas várakozás, több mint 20 évi tervezés után 2025. 11. 01-jén megnyílt végre a világ legnagyobb egyiptomi gyűjteményét bemutató Nagy Egyiptomi Múzeum.

A Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitó ünnepségének fénypontja az ókori civilizáció szimbólumait megjelenítő drón show volt.

Fotó: AFP / AFP

Megnyílt a Nagy Egyiptomi Múzeum

A nagyszabású megnyitón számos politikus, állami vezető vett részt - összesen 79 hivatalos delegáció – az ünnepséget pedig az egyiptomi elnök, Abdel Farrah Al-Sisi vezette.

A több mint 300 000 m² terület elfoglaló valóban Nagy Egyiptomi Múzeum a Gízai-fennsíkon, a piramisok és a Nagy Szfinx mellett kapott helyet.

Szimbólumok tárháza

Az ír Heneghan Peng iroda által tervezett épület építészeti stílusában egyrészt a modern geometria elveit, másrészt az ősi egyiptomi szimbolikát ötvözi.

A világ legdrágább múzeumának (közel 427 milliárd forintba került) megnyitó ünnepsége látványos tüzijátékkal is szolgált a jelenlévők számára.

Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Az épület szimbolikusan kapcsolódik a gizai piramisokhoz, elrendezése és tengelye egy vonalban van a piramisokkal, mintha a nap fénye az ősi építményeken keresztül a múzeum középpontjába vezetne. Ez a szimbolikus kapcsolat az ősi civilizáció és a modern építészet kapcsolatát jelképezi.

Felbecsülhetetlen kiállítási anyag az ókori Egyiptomból

A múzeum hatalmas kiállítási anyaga több mint 100 ezer műtárgyat mutat be az ókori Egyiptom valamennyi korszakából. Köztük Tutanhamon sírjának teljes gyűjteményét, amely 1922-es felfedezése óta először látható együtt, teljes egészében.

De láthatjuk itt Hotepheresz királyné, Hufu fáraó anyjának személyes tárgyait, illetve Kheopsz rekonstruált napbárkáit is.

A megnyitó ünnepségen részt vevő állami vezetők. Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök képviselte.

Fotó: AFP / AFP

Kulturális és oktatási szerep

Az intézmény – melynek az UNESCO által is támogatott létrehozásának ötlete az 1990-es évekből származik – a modern technológia segítségével mutatja be az ősi örökséget: interaktív kiállítások, digitális dokumentáció és komoly műtárgyvédelem szerepelnek a prioritások között.

Az intézmény multifunkcionális jellegét jól tükrözi, hogy egyszerre gyermekmúzeum, oktatási központ, mozi és konferenciaterem is. Emellett éttermek, üzletek, parkosított terek is helyet kaptak benne, így turisztikai központként kreatív gazdasági projekt is.

A Nagy Egyiptomi Múzeum tehát egyszerre lesz az oktatás, az innováció és a kulturális kapcsolatok központja.