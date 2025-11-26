Ez az európai város, amelyet a világ legjobb gasztronómiai úti céljának választottak

Ha kulináris élvezetekre gondolunk, elsőként az olasz pizzák, vagy pasták, a spanyol tapasok és paellák, a japán sushi, vagy a mexikói taco jutnak eszünkbe. A TasteAtlas azonban most összeállította a világ 100 legjobb gasztronómiai úti céljainak listáját, melyek közül a Top 10 zömmel európai város.

Ez az olasz város méltán lett a legjobb gasztronómiai úti cél. Innen még szuvenírnek is ízletes ételeket szokás hazavinni.

Fotó: wikipedia

A legjobb gasztronómiai úti célok? Az olasz ízekben sosem csalódunk!

A lista első négy helyén olasz város szerepel, talán ez sem véletlen. Az első Nápoly lett, köszönhetően a helyi pizzának, mely ma már az UNESCO szellemi világöröksége, a lasagnának és a makaróninak.

A második helyen Milánó végzett, ahol a risotto és a híres panettone a sláger, nem beszélve az ikonikus Campariról, amely szintén a divat fővárosában született. Pontosabban 1904-ben itt nyílt az első camparit előállító üzem.

A milánói eredetű panettone már Magyarországot is meghódította.

Fotó: Nicola Delfino [email protected] / wikipedia

Ismered a panettonét? Ez a tradicionális, milánói eredetű desszert, egy édes kalács kerül az olasz asztalokra karácsonykor. Amilyen finom, olyan mutatós is, így szépen becsomagolva akár ajándék is lehet.

A harmadik helyezett Bologna lett a bolognai ragunak, a bolognai spagettinek és a tortellininek köszönhetően, míg a negyedik helyen Firenze végzett.

A lista többi résztvevője

Sajnos magyar város nem került be az első 30 közé, ahogy angol, holland, de még thai és vietnami városok sem, ami meglepő annak tudatában, hogy például Délkelet-Ázsia a fúziós konyhájáról nevezetes. Erre a régióra mondják, hogy a a különböző konyhák olvasztótégelye, ahol nemcsak a különböző ázsiai, de a gyarmati ételek is felbukkannak.

Magyarország az 57. lett a listán olyan ételekkel, mint a paprikás csirke, a lángos vagy a gulyás.

Fotó: wikipedia

Az egyetlen magyar város, amely felkerült a listára, Budapest, amely az 57. helyen végzett. A TasteAtlas véleménye szerint a magyar fővárosba utazóknak a gulyást, a paprikás csirkét, a krémest, a lángost, az Esterházy tortát, illetve a halászlevet érdemes megkóstolni, míg a legajánlottabb éttermek, bisztrók és cukrászdák között olyan nevezetes egységek szerepelnek, mint a Daubner cukrászda, a Rosenstein vendéglő, a Stand25 bisztró, a Parasztkonyha étterem, vagy a Hungarikum bisztró.

A 91. helyen végzett Berlin tradicionális étke, a currywurst.

Fotó: wikipedia

Olyan környező városok előztek meg bennünket, mint Szarajevó (46. hely), vagy Bécs, amely a 8. helyen végzett. Nem sokkal lemaradva, az 59. helyen Zágráb végzett, míg Brüsszel a 63., Belgrád a 68., Split a 72., Amszterdam a 73., Prága a 77., London a 90., Berlin a 91. helyen végzett.