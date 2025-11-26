Ez az európai város, amelyet a világ legjobb gasztronómiai úti céljának választottak

Ha kulináris élvezetekre gondolunk, elsőként az olasz pizzák, vagy pasták, a spanyol tapasok és paellák, a japán sushi, vagy a mexikói taco jutnak eszünkbe. A TasteAtlas azonban most összeállította a világ 100 legjobb gasztronómiai úti céljainak listáját, melyek közül a Top 10 zömmel európai város.
A lista első négy helyén olasz város szerepel, talán ez sem véletlen. Az első Nápoly lett, köszönhetően a helyi pizzának, mely ma már az UNESCO szellemi világöröksége, a lasagnának és a makaróninak.
A második helyen Milánó végzett, ahol a risotto és a híres panettone a sláger, nem beszélve az ikonikus Campariról, amely szintén a divat fővárosában született. Pontosabban 1904-ben itt nyílt az első camparit előállító üzem.
Ismered a panettonét? Ez a tradicionális, milánói eredetű desszert, egy édes kalács kerül az olasz asztalokra karácsonykor. Amilyen finom, olyan mutatós is, így szépen becsomagolva akár ajándék is lehet.
A harmadik helyezett Bologna lett a bolognai ragunak, a bolognai spagettinek és a tortellininek köszönhetően, míg a negyedik helyen Firenze végzett.
Sajnos magyar város nem került be az első 30 közé, ahogy angol, holland, de még thai és vietnami városok sem, ami meglepő annak tudatában, hogy például Délkelet-Ázsia a fúziós konyhájáról nevezetes. Erre a régióra mondják, hogy a a különböző konyhák olvasztótégelye, ahol nemcsak a különböző ázsiai, de a gyarmati ételek is felbukkannak.
Az egyetlen magyar város, amely felkerült a listára, Budapest, amely az 57. helyen végzett. A TasteAtlas véleménye szerint a magyar fővárosba utazóknak a gulyást, a paprikás csirkét, a krémest, a lángost, az Esterházy tortát, illetve a halászlevet érdemes megkóstolni, míg a legajánlottabb éttermek, bisztrók és cukrászdák között olyan nevezetes egységek szerepelnek, mint a Daubner cukrászda, a Rosenstein vendéglő, a Stand25 bisztró, a Parasztkonyha étterem, vagy a Hungarikum bisztró.
Olyan környező városok előztek meg bennünket, mint Szarajevó (46. hely), vagy Bécs, amely a 8. helyen végzett. Nem sokkal lemaradva, az 59. helyen Zágráb végzett, míg Brüsszel a 63., Belgrád a 68., Split a 72., Amszterdam a 73., Prága a 77., London a 90., Berlin a 91. helyen végzett.
