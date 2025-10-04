Ettől a szobaszámtól félnek a legtöbben a világon: a pihenésedet kockáztatod, ha itt szállsz meg

Egy utazási szakértő szerint sokkal többet számít a szobaszám, mint azt elsőre hinnénk. Javier Sobrino, a spanyol Descubriendo Viajes alapítója arra figyelmeztet, hogy a nyugodt pihenés érdekében érdemes messziről elkerülni a 01-re végződő szobákat – legyen az 101, 201 vagy akár 901. A vendégek gyakran inkább az árra, a kilátásra vagy a reggeli kínálatra koncentrálnak szobafoglalásnál. Pedig apróságnak tűnő részletek, mint a szobaszám, meglepően nagy hatással lehetnek az élményre.

Egy nyaralás során a szobaszám sem mindegy, ha jót akarunk magunknak

Fotó: kudla / Shutterstock

Problémás szobaszám: babona vagy valóság?

A hotelek körül rengeteg lidérces hiedelem él. Az Egyesült Államokban például a 13-as számot tartják balszerencsésnek, ezért gyakran hiányzik a 13. emelet vagy szoba a hotelekben. A horrorrajongók számára a 237-es szám is baljóslatú: Stanley Kubrick Ragyogás című filmje óta kísérteties legendák tapadnak hozzá. És akad olyan is, mint a 622-es, amely Joel Dicker népszerű krimi regényének (The Enigma of Room 622) köszönhetően vált kerülendő számmá.

Sobrino azonban hangsúlyozza: míg ezek inkább a babonák körébe tartoznak, a 01-es szobáknak nagyon is kézzelfogható hátránya van.

Zaj, lift és lépcsőház – a sarokszobák átka

A rádióinterjúban megszólaló utazási szakértő szerint a legtöbb szállodában az 01-re végződő szobák a folyosók sarkában helyezkednek el. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül a lift és a lépcsőház mellett vannak – azaz ott, ahol a legnagyobb a forgalom.

Amikor egy ilyen szobában szálltam meg, rendszeresen hallottam, ahogy a vendégek fel-alá járnak, vagy éppen becsukódik a lépcsőházi ajtó”

– mesélte Sobrino. „Néha még a lift zaja is áthallatszott.” Ez pedig aligha segíti a pihentető alvást, főleg hosszú utazás után.

Ha valóban jól akarunk pihenni, ne válasszuk a 01-re végződő szobaszámokat

Fotó: Dragana Gordic / Shutterstock

Mit tehet a vendég?

A rossz hír az, hogy a legtöbb szállodában a vendégek nem választhatják ki szabadon a szobájukat. A jó hír viszont az, hogy egy kis odafigyeléssel mégis elkerülhetjük a zavaró sarokszobákat.

Sobrino szerint ha érkezéskor 01-re végződő számot kapunk, érdemes udvariasan megkérdezni a recepciót, van-e szabad szoba a folyosó másik végén, vagy egy csendesebb részben. Sok esetben a személyzet készséges, és talál megoldást – különösen akkor, ha a vendég érvei a nyugalomról szólnak.