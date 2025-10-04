Ettől a szobaszámtól félnek a legtöbben a világon: a pihenésedet kockáztatod, ha itt szállsz meg

Egy utazási szakértő szerint sokkal többet számít a szobaszám, mint azt elsőre hinnénk. Javier Sobrino, a spanyol Descubriendo Viajes alapítója arra figyelmeztet, hogy a nyugodt pihenés érdekében érdemes messziről elkerülni a 01-re végződő szobákat – legyen az 101, 201 vagy akár 901. A vendégek gyakran inkább az árra, a kilátásra vagy a reggeli kínálatra koncentrálnak szobafoglalásnál. Pedig apróságnak tűnő részletek, mint a szobaszám, meglepően nagy hatással lehetnek az élményre.
A hotelek körül rengeteg lidérces hiedelem él. Az Egyesült Államokban például a 13-as számot tartják balszerencsésnek, ezért gyakran hiányzik a 13. emelet vagy szoba a hotelekben. A horrorrajongók számára a 237-es szám is baljóslatú: Stanley Kubrick Ragyogás című filmje óta kísérteties legendák tapadnak hozzá. És akad olyan is, mint a 622-es, amely Joel Dicker népszerű krimi regényének (The Enigma of Room 622) köszönhetően vált kerülendő számmá.
Sobrino azonban hangsúlyozza: míg ezek inkább a babonák körébe tartoznak, a 01-es szobáknak nagyon is kézzelfogható hátránya van.
A rádióinterjúban megszólaló utazási szakértő szerint a legtöbb szállodában az 01-re végződő szobák a folyosók sarkában helyezkednek el. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül a lift és a lépcsőház mellett vannak – azaz ott, ahol a legnagyobb a forgalom.
Amikor egy ilyen szobában szálltam meg, rendszeresen hallottam, ahogy a vendégek fel-alá járnak, vagy éppen becsukódik a lépcsőházi ajtó”
– mesélte Sobrino. „Néha még a lift zaja is áthallatszott.” Ez pedig aligha segíti a pihentető alvást, főleg hosszú utazás után.
A rossz hír az, hogy a legtöbb szállodában a vendégek nem választhatják ki szabadon a szobájukat. A jó hír viszont az, hogy egy kis odafigyeléssel mégis elkerülhetjük a zavaró sarokszobákat.
Sobrino szerint ha érkezéskor 01-re végződő számot kapunk, érdemes udvariasan megkérdezni a recepciót, van-e szabad szoba a folyosó másik végén, vagy egy csendesebb részben. Sok esetben a személyzet készséges, és talál megoldást – különösen akkor, ha a vendég érvei a nyugalomról szólnak.
A történet tanulsága egyszerű: a szobaszám nem puszta formalitás, hanem része az utazási élménynek. Egy apró figyelmetlenség könnyen álmatlan éjszakákhoz vezethet, míg egy jól megválasztott szoba hozzájárulhat ahhoz, hogy valóban kipihenten térjünk haza.
Így legközelebb, amikor becsekkolunk a szállodába, ne csak a kilátást vagy az ágy méretét figyeljük. A szobaszám is lehet kulcsa annak, hogy a nyaralás valóban pihentető legyen.
