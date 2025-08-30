Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Rózsa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

5 kísértetjárta hotel, ahova inkább ne foglalj szobát

szellemtörténet
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 19:45
horrorkísértetjártaRagyogáshotel
Vannak szállodák a világon, amik megmagyarázhatatlan titkokat rejtenek. Ezek között a kísértetjárta hotelek falai között nem szívesen szállnál meg. 
Bors
A szerző cikkei

Utazás közben legtöbben luxusra, pihenésre és egy kis wellnessre vágyunk. De vannak, akik pont az ellenkezőjét keresik: borzongást, suttogásokat a folyosón, és olyan történeteket, amelyek egy horrorfilm forgatókönyvébe is beleférnének. A világ számos pontján vannak olyan szállodák, amelyekről évtizedek óta pletykálnak. Ezekben a kísértetjárta hotelekben nemcsak egyszerű vendégek, hanem a túlvilág lakói is szobát foglalnak.

Dragsholm, kastély, Dánia, kísértetjárta hotel
5 kísértetjárta hotel, ahova csak horrorfanatikusok látogatnak el.
Fotó: Atlantide Phototravel /  GettyImages

A világ 5 leghátborzongatóbb kísértetjárta hotelje – Te bevállalnál egy éjszakát?

Most öt híres kísértetjárta hotelt mutatunk, amelyekben egy éjszaka garantáltan emlékezetes maradna. Némelyikhez világhírű írók és zenészek legendái kapcsolódnak, másoknál tragikus szerelmek és szellemalakok őrzik a falakat. 

1. Stanley Hotel – Colorado, USA (A Ragyogás színhelye)

Stanley Hotel, Colorado, kísértetjárta hotel, szálloda, ragyogás
Stanley Hotel – Colorado
Fotó: LanaG /  Shutterstock 

Ha valaha azon gondolkodtál, honnan jött Stephen King ötlete a Ragyogás című regényhez, a válasz: innen. A Sziklás-hegységben álló Stanley Hotel a világ egyik legismertebb kísértetjárta hotelje, ahol a 217-es szoba különösen hírhedt. 1911-ben gázrobbanás rázta meg, miközben a szálloda szobalánya bent tartózkodott. A robbanást túlélte, de halála után állítólag visszatért, hogy tovább őrizze a szobát. 

De nem ez az egyetlen kísértethistória, ami a hotelhez kapcsolódik. Teóriák és históriák terjengenek a tulajdonosok szellemeiről, a zongoraszóról, ami a teljesen üres bálteremből szól, gyereknevetésről, ami a 418-as szobából szűrődik ki. Mind hozzátesznek ahhoz, amiért a Stanley Hotelbe nem csak a szép panoráma miatt szeretnének ellátogatni az emberek. 

2. Chelsea Hotel – New York

New,York, Hotel, Chelsea, kísértetjárta hotel, szálloda
Chelsea Hotel – New York
Fotó: nito /  Shutterstock 

A Chelsea nemcsak egy hotel, hanem egy darab művészettörténelem: Andy Warholtól Madonnáig sok híresség fordult meg falai között. De a hírességek és a ragyogás mellett, a sötétség is megvetette lábát a hotelben. Dylan Thomas költő itt esett kómába, és a 206-os szobában azóta fel-felbukkan a szelleme. 

A legmegrázóbb történet azonban Nancy Spungen tragédiája. Ő volt Sid Vicious, a Sex Pistols punkegyüttes basszusgitárosának barátnője, akire holtan találtak a 100-as szobában. A vendégek szerint néha még ma is végigsétál a sötét folyosókon. 

3. The Langham Hotel – London

London, The Langham Hotel, Portland, kísértetjárta hotel, szálloda
The Langham Hotel – London
Fotó: cktravels.com /  Shutterstock 

1865-ben épült, azóta a luxus és félelem kéz a kézben jár a szállodában. A londoni Langham Hotel különösen a 333-as szobáról ismert, ahol egy viktoriánus orvos szelleme kísért, aki nászútja alatt vetett véget saját és felesége életének. 

De nem a feleség az egyetlen vendég, aki tragikus történések áldozata lett itt: egy német herceg az ablakon vetette ki magát, de egy cipő nélküli inas és maga III. Napóleon szelleme is feltűnt már a folyosókon a teóriák szerint. Nem csoda, hogy a Langham a paranormális jelenségek rajongóinak egyik kötelező állomása. 

4. Dragsholm kastély – Dánia

Dragsholm kastély, Dánia, kísértetjárta hotel, szálloda
Dragsholm kastély – Dánia
Fotó: BirgerNiss /  GettyImages

A 12. században épült kastély ma hotelként működik, de több mint száz szellem lakja – legalábbis a helyiek szerint. Három közülük különösen ismert: a Szürke Hölgy, aki hálából őrzi a vendégeket; a Fehér Hölgy, akit tiltott szerelme miatt apja falba záratott; és Bothwell grófja, Stuart Mária férje, aki a pincében őrült meg a magánytól. 

A vendégek észlelései között szerepel például paták dobogása, éjfélkor felbukkanó, rejtélyes alakok a folyosón és nyugtalanító jelenlétek, energiák a szobákban. Dragsholm egyike azoknak a helyeknek, ahol a történelem és a misztikum összeolvad. 

5. Ballygally Kastély – Észak-Írország

Ballygally Kastély, Észak-Írország, kísértetjárta hotel, szálloda
Ballygally Kastély – Észak-Írország
Fotó: Ballygally View Images /  GettyImages

A tengerparti kastély kívülről romantikus, belülről viszont borzongató. A legenda szerint Lady Isabella Shaw szelleme járja a folyosókat, miután férje a toronyba zárta, és ő szökés közben halálát lelte. Ma a „Szellem-szobában” sokan érzik hideg jelenlétét, mások arról számolnak be, hogy éjszaka kopogtat valaki az ajtón, de mikor kinyitják, senki nincs a folyosón. Isabella gyermeke után kutatva járja a kastélyt, és úgy tűnik, még mindig nem talált rá. 

Ezek a szállodák nem a tipikus wellness-élményt kínálják. Inkább egy kis ízelítőt a túlvilágból.

A Ballygally Castle Hotel „Szellem-szóbája":

Borzongj tovább:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu