5 kísértetjárta hotel, ahova inkább ne foglalj szobát

Utazás közben legtöbben luxusra, pihenésre és egy kis wellnessre vágyunk. De vannak, akik pont az ellenkezőjét keresik: borzongást, suttogásokat a folyosón, és olyan történeteket, amelyek egy horrorfilm forgatókönyvébe is beleférnének. A világ számos pontján vannak olyan szállodák, amelyekről évtizedek óta pletykálnak. Ezekben a kísértetjárta hotelekben nemcsak egyszerű vendégek, hanem a túlvilág lakói is szobát foglalnak.
Most öt híres kísértetjárta hotelt mutatunk, amelyekben egy éjszaka garantáltan emlékezetes maradna. Némelyikhez világhírű írók és zenészek legendái kapcsolódnak, másoknál tragikus szerelmek és szellemalakok őrzik a falakat.
Ha valaha azon gondolkodtál, honnan jött Stephen King ötlete a Ragyogás című regényhez, a válasz: innen. A Sziklás-hegységben álló Stanley Hotel a világ egyik legismertebb kísértetjárta hotelje, ahol a 217-es szoba különösen hírhedt. 1911-ben gázrobbanás rázta meg, miközben a szálloda szobalánya bent tartózkodott. A robbanást túlélte, de halála után állítólag visszatért, hogy tovább őrizze a szobát.
De nem ez az egyetlen kísértethistória, ami a hotelhez kapcsolódik. Teóriák és históriák terjengenek a tulajdonosok szellemeiről, a zongoraszóról, ami a teljesen üres bálteremből szól, gyereknevetésről, ami a 418-as szobából szűrődik ki. Mind hozzátesznek ahhoz, amiért a Stanley Hotelbe nem csak a szép panoráma miatt szeretnének ellátogatni az emberek.
A Chelsea nemcsak egy hotel, hanem egy darab művészettörténelem: Andy Warholtól Madonnáig sok híresség fordult meg falai között. De a hírességek és a ragyogás mellett, a sötétség is megvetette lábát a hotelben. Dylan Thomas költő itt esett kómába, és a 206-os szobában azóta fel-felbukkan a szelleme.
A legmegrázóbb történet azonban Nancy Spungen tragédiája. Ő volt Sid Vicious, a Sex Pistols punkegyüttes basszusgitárosának barátnője, akire holtan találtak a 100-as szobában. A vendégek szerint néha még ma is végigsétál a sötét folyosókon.
1865-ben épült, azóta a luxus és félelem kéz a kézben jár a szállodában. A londoni Langham Hotel különösen a 333-as szobáról ismert, ahol egy viktoriánus orvos szelleme kísért, aki nászútja alatt vetett véget saját és felesége életének.
De nem a feleség az egyetlen vendég, aki tragikus történések áldozata lett itt: egy német herceg az ablakon vetette ki magát, de egy cipő nélküli inas és maga III. Napóleon szelleme is feltűnt már a folyosókon a teóriák szerint. Nem csoda, hogy a Langham a paranormális jelenségek rajongóinak egyik kötelező állomása.
A 12. században épült kastély ma hotelként működik, de több mint száz szellem lakja – legalábbis a helyiek szerint. Három közülük különösen ismert: a Szürke Hölgy, aki hálából őrzi a vendégeket; a Fehér Hölgy, akit tiltott szerelme miatt apja falba záratott; és Bothwell grófja, Stuart Mária férje, aki a pincében őrült meg a magánytól.
A vendégek észlelései között szerepel például paták dobogása, éjfélkor felbukkanó, rejtélyes alakok a folyosón és nyugtalanító jelenlétek, energiák a szobákban. Dragsholm egyike azoknak a helyeknek, ahol a történelem és a misztikum összeolvad.
A tengerparti kastély kívülről romantikus, belülről viszont borzongató. A legenda szerint Lady Isabella Shaw szelleme járja a folyosókat, miután férje a toronyba zárta, és ő szökés közben halálát lelte. Ma a „Szellem-szobában” sokan érzik hideg jelenlétét, mások arról számolnak be, hogy éjszaka kopogtat valaki az ajtón, de mikor kinyitják, senki nincs a folyosón. Isabella gyermeke után kutatva járja a kastélyt, és úgy tűnik, még mindig nem talált rá.
Ezek a szállodák nem a tipikus wellness-élményt kínálják. Inkább egy kis ízelítőt a túlvilágból.
A Ballygally Castle Hotel „Szellem-szóbája":
