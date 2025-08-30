5 kísértetjárta hotel, ahova inkább ne foglalj szobát

Utazás közben legtöbben luxusra, pihenésre és egy kis wellnessre vágyunk. De vannak, akik pont az ellenkezőjét keresik: borzongást, suttogásokat a folyosón, és olyan történeteket, amelyek egy horrorfilm forgatókönyvébe is beleférnének. A világ számos pontján vannak olyan szállodák, amelyekről évtizedek óta pletykálnak. Ezekben a kísértetjárta hotelekben nemcsak egyszerű vendégek, hanem a túlvilág lakói is szobát foglalnak.

5 kísértetjárta hotel, ahova csak horrorfanatikusok látogatnak el.

Fotó: Atlantide Phototravel / GettyImages

A világ 5 leghátborzongatóbb kísértetjárta hotelje – Te bevállalnál egy éjszakát?

Most öt híres kísértetjárta hotelt mutatunk, amelyekben egy éjszaka garantáltan emlékezetes maradna. Némelyikhez világhírű írók és zenészek legendái kapcsolódnak, másoknál tragikus szerelmek és szellemalakok őrzik a falakat.

1. Stanley Hotel – Colorado, USA (A Ragyogás színhelye)

Stanley Hotel – Colorado

Fotó: LanaG / Shutterstock

Ha valaha azon gondolkodtál, honnan jött Stephen King ötlete a Ragyogás című regényhez, a válasz: innen. A Sziklás-hegységben álló Stanley Hotel a világ egyik legismertebb kísértetjárta hotelje, ahol a 217-es szoba különösen hírhedt. 1911-ben gázrobbanás rázta meg, miközben a szálloda szobalánya bent tartózkodott. A robbanást túlélte, de halála után állítólag visszatért, hogy tovább őrizze a szobát.

De nem ez az egyetlen kísértethistória, ami a hotelhez kapcsolódik. Teóriák és históriák terjengenek a tulajdonosok szellemeiről, a zongoraszóról, ami a teljesen üres bálteremből szól, gyereknevetésről, ami a 418-as szobából szűrődik ki. Mind hozzátesznek ahhoz, amiért a Stanley Hotelbe nem csak a szép panoráma miatt szeretnének ellátogatni az emberek.

2. Chelsea Hotel – New York

Chelsea Hotel – New York

Fotó: nito / Shutterstock

A Chelsea nemcsak egy hotel, hanem egy darab művészettörténelem: Andy Warholtól Madonnáig sok híresség fordult meg falai között. De a hírességek és a ragyogás mellett, a sötétség is megvetette lábát a hotelben. Dylan Thomas költő itt esett kómába, és a 206-os szobában azóta fel-felbukkan a szelleme.

A legmegrázóbb történet azonban Nancy Spungen tragédiája. Ő volt Sid Vicious, a Sex Pistols punkegyüttes basszusgitárosának barátnője, akire holtan találtak a 100-as szobában. A vendégek szerint néha még ma is végigsétál a sötét folyosókon.