Ezeket soha ne hagyd a meleg autóban, mert akár fel is robbanhatnak

A nyári hőség nemcsak kellemetlen, de veszélyes is lehet. Soha ne hagyjuk a meleg autóban azokat a dolgokat, amelyeknek árthat a hőség, mert egy bezárt jármű belsejében a hőmérséklet akár 60-70 fokra is felkúszhat, és ilyenkor azt ottfelejtett tárgyak akár fel is robbanhatnak. Ugye te sem szeretnél egy felrobbant autóra visszaérni a parkolóba?

Ne hagyjuk az autóban a megszokott túlélő szettünket! Az autónk, szinte a második otthonunk, főleg, ha sok időt töltünk utazással. Szeretünk mindenre felkészülni, ezért előfordulhat, hogy a kocsinkban rengeteg cuccot felhalmoztunk már. Itt az ideje, hogy mindent kipakoljunk a nyári hőség idejére, hacsak nem szeretnénk egy felrobbant autó látványára visszatérni a parkolóba! Mutatjuk a meleg autóban robbanásveszélyes tárgyakat! Soha ne hagyjuk az autóban a dolgainkat, főleg a nyári forróságban

Fotó: Piotr Wytrazek / Shutterstock Tárgyak, amik felrobbanhatnak meleg autóban 1. Soha ne hagyjuk az autóban az öngyújtót! Ne hagyjuk az autóban még a vésztartalék öngyújtót se, mert egy egyszerű műanyag öngyújtó is felhevülhet, majd felrobbanhat a tűző napon álló autóban, ugyanis a belső nyomás a gázpatronban extrém módon megemelkedhet, főleg, ha közvetlen napsütés éri. Ez nemcsak a jármű műszerfalában tehet kárt, hanem tüzet is okozhat. Soha ne hagyjuk az autóban az öngyújtót, mert robbanásveszélyes!

Fotó: DimaBerlin / Shutterstock 2. Elektromos cigaretta bármely típusa Az elektromos cigaretta akkumulátora különösen érzékeny a túlmelegedésre. Hosszabb ideig tartó hőhatás következtében az akku felfúvódhat, kigyulladhat, vagy túlmelegedés miatt akár fel is robbanhat, ami súlyos tűzkárt okozhat az autó belsejében. Ezek a készülékek biztonságosan csak szobahőmérsékleten tarthatók. 3. Jobb, ha mindig kéznél van a mobilunk is Bár már megszoktuk, hogy a mobil telefon mindenhol velünk van, néha mégis a kocsiban hagyjuk, akár véletlenül, akár szándékosan. Ez komoly hiba: a lítium-ion akkumulátor a hőség hatására instabillá válhat, ami akár robbanást vagy tüzet is előidézhet. Emellett a túlmelegedés az eszköz végleges meghibásodását okozhatja. 4. Aeroszolos flakonok A fémflakonban lévő nyomás alatt lévő gáz kitágul a hő hatására, és ez könnyen okozhat robbanást. A kocsiban felejtett dezodor akár szó szerint kilőhet, mint egy rakéta – súlyos károkat okozva a kocsiban. Az aeroszolos termékek általában 50 fokig bírják a hőt, de a parkoló autóban ennél jóval több lehet. 5. Alkoholos italok Akár egy bontatlan üveg sör vagy egy kisüveges likőr is robbanásveszélyes lehet a forróságban. Az alkohol könnyen párolog, a keletkező gőz pedig nyomást gyakorolhat a palackra. Ha nem történik robbanás, akkor is szivároghat, felforrhat, vagy az üveg szétrepedhet.

Soha ne hagyjuk a meleg autóban az italokat, mert robbanásveszélyesek

Fotó: Arkadij Schell 6. Akkumulátoros kütyük Legyen az power bank, kamera vagy tablet, minden, ami lítium-ion akkumulátorral működik, potenciális veszélyforrás lehet a melegben. Ezek az eszközök túlmelegedhetnek, deformálódhatnak vagy akár robbanhatnak is – főleg, ha közvetlen napfény éri őket. Az energia sűrűsége miatt a power bank különösen veszélyes, ha felhevül. 7. Tisztítószerek és fertőtlenítők Több fertőtlenítő és ablaktisztító alkoholos bázisú, ezek is könnyen párolognak és nyomás alá kerülhetnek. Ha a flakon lezárt és felforrósodik, a benne lévő folyadék gőzei robbanásszerűen tágulhatnak. Egy szétrepedt flakon nemcsak kárt okoz, hanem kellemetlen szagot is hagy maga után. 8. Rovarirtók vagy szúnyogriasztók Ezek az aeroszolos termékek is tűz- és robbanásveszélyesek. Ha felhevülnek, túlnyomás alakulhat ki a palackban, ami kiszakadhat vagy felrobbanhat. Ráadásul a rovarirtó vegyszerek gőzei tűzveszélyesek – akár egy szikra is nagy bajt okozhat. Dolgok, amik tönkre mennek a meleg autóban Nem is hinnénk, hogy mennyi mindennek árt a magas hőmérséklet. Vannak bizonyos dolgok, amelyeket szeretünk az autóban tartani, hogy amikor szükségünk van rá, mindig kéznél legyen. De ez nem biztos, hogy jó ötlet. 1. Tönkreteszi a forróság a gyógyszereket A legtöbb gyógyszer 15-25 fok között tárolandó, ennél magasabb hőmérsékleten a hatóanyagok károsodhatnak vagy teljesen lebomolhatnak. Egyes tabletták, cseppek, kenőcsök hőre érzékenyek, és már egy néhány perces déli parkolás során használhatatlanná válhatnak. Ez különösen igaz a hormon- vagy inzulinalapú készítményekre. 2. Üdítő vagy víz műanyag palackban Sokan gondolják, hogy csak a szénsavas italok veszélyesek hőben – de a műanyag palackban hagyott szénsavmentes víz sem szerencsés. A hő hatására a műanyagból káros vegyületek oldódhatnak ki, például BPA vagy más mikroműanyag. Ezek bekerülhetnek az italba, amit később megiszunk. Emellett a hő miatt az ital kellemetlen ízűvé válhat, sőt, akár baktériumok is elszaporodhatnak benne.

3. Kozmetikumok, sminkcuccok Meleg hatására a rúzs, alapozó, testápoló vagy sminktermék állaga és összetétele is megváltozhat. A rúzs elolvadhat, az alapozó szétválhat, a testápolók pedig megromolhatnak. Nemcsak a használhatóságuk csökken, hanem bőrirritációt is okozhatnak. Ráadásul a folyékony kozmetikumok kiszivároghatnak a táskából, és komoly foltot hagyhatnak az autó kárpitján. 4. Bankkártya, igazolvány, szemüveg Az elektronikus chipek is megsérülhetnek, egy túlmelegedett bankkártya akár használhatatlanná is válhat a terminálon. Az igazolványokon lévő nyomatok elhalványulhatnak, a chipes kocsikulcsok pedig elveszíthetik működőképességüket. Ez komoly bosszúság lehet, különösen, ha indulnánk, de a kulcs nem működik. Soha ne hagyjuk az autóban a bankkártyát, mert könnyen tönkremehet

Fotó: Daenin / Shutterstock 5. Gyermekjátékok, plüssök A plüssállatok és játékbabák belseje felforrósodhat, a külső borításuk elolvadhat vagy megsárgulhat. A műanyag játékok torzulhatnak, ragacsossá válhatnak, sőt, szivároghatnak is belőlük vegyi anyagok. A kisgyerekek gyakran a szájukba veszik ezeket, így különösen veszélyes, ha hő hatására káros vegyületek szabadulnak fel. Ráadásul az autó belsejében elolvadt vagy deformálódott játékokat nehéz tisztítani. 6. Elektronikus eszközök Akár egy apró eszköz, mint egy pendrive vagy fülhallgató is hő hatására tönkremehet. Egy pendrive adatvesztést szenvedhet, egy laptop vagy fülhallgató pedig könnyen tönkremehet a túlmelegedéstől. Az akkumulátor nélküli eszközök is megolvadhatnak, vagy működésképtelenné válhatnak. Az érzékeny alkatrészek – mint a processzor vagy a memória – nem bírják a 60–70 °C-os hőmérsékletet. Ez a videó megmutatja, hogyan változik a hőmérséklet nyáron a bezárt autóban.