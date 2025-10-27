Őszi tematikus programok a legjobb budapesti éttermekben – Halloweeni gasztrokalandok kicsiknek és nagyoknak

Ősszel a főváros megtelik aranyló, rozsdabarna és vörös színekkel, az évszakra jellemző illatokkal és meghittséggel: a Duna-part ködös hajnalai, a vadgesztenyés utcák és a forralt bor illatú esték újra lelket öntenek az elmúlt nyár forróságát pihegő városba. A legjobb budapesti éttermek ilyenkor különleges őszi menükkel és ünnepi hangulatú estekkel várják a vendégeket – sütőtök, vadételek, szarvasgomba és forralt bor illata lengi be a helyszíneket.

A legjobb budapesti éttermek már készülnek az őszi tematikus ünnepekre, halloweenre és a mexikói halottak napjára.

Fotó: PanuShot / Shutterstock

Misztikus esték és jelmezes vacsorák a legjobb budapesti éttermekben

A hangulat mindenütt más: van, ahol a romantikus fények, máshol a halloween, esetleg a Día de Muertos dekoráció adja az élményt. Kezdjük is a legizgalmasabb őszi helyszínekkel.

La Fama – Halloween Edition

Október 31-én a Flava Kitchen & More különleges halloween esttel várja a vendégeket Budapest szívében, ahol a személyzet is az alkalomhoz illő, ijesztő jelmezekbe öltözik. Az a’la carte fogások mellett különleges, szezonális ételek és italok teszik teljessé az élményt, miközben az afro house és latin-amerikai ritmusok egész éjjel talpon tartják a vendégeket. A hangulat garantáltan izgalmas, így bátran öltözz jelmezbe, és csatlakozz a város legborzongatóbb halloween partijához.

Az ősi kelta hagyományokból kialakult autentikus ír ünnepet, a halloweent október 31- éjszakáján ünneplik - és immár nemcsak az angolszász országokban.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock