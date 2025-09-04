A lisszaboni Gloria siklóvasút halálos balesete tragikus, de nem példa nélküli: Top 5 hírhedt felvonó katasztrófa a történelemből

A portugál főváros egyik legkedveltebb látványossága, a lisszaboni Gloria siklóvasút 2025. szeptember 3-án, kora este a város történetének legsúlyosabb közlekedési katasztrófáját okozta. A több mint százharminc éves felvonó egyik kocsija kisiklott, majd fékezhetetlenül egy épületnek csapódott, melynek következtében többen is életüket veszítették.

A lisszaboni Gloria siklóvasút tragédiája megrázta a világot, Portugáliában 3 napos gyásznapot rendeltek el.

Fotó: AFP

A lisszaboni Gloria siklóvasút katasztrófája

A hatóságok szerint a biztonsági kábel szakadt el. A lisszaboni Gloria siklóvasút szerelvénye irányíthatatlanul száguldott lefelé a meredek utcán, tele turistákkal és helyiekkel. Szemtanúk szerint a kocsi kártyavárként omlott össze. A robaj hatalmas volt, a környéken percek alatt eluralkodott a káosz.

A tragédia idején csúcsforgalom volt, sokan a belvárosból igyekeztek fel a Bairro Alto negyedbe. A roncsok közül órákig tartott kiszabadítani az utasokat. Legalább tizenöten meghaltak, tizennyolcan megsérültek, köztük egy kisgyermek. Öten kritikus állapotban vannak.

Fotó: AFP

A mentésben több tucat tűzoltó és mentő vett részt. A kormány nemzeti gyásznapot hirdetett, Lisszabon városa pedig háromnapos gyászt rendelt el. A hivatalos vizsgálat már elindult, de felmerült, hogy az elmaradt karbantartások és a félbeszakadt beszerzések szerepet játszhattak a balesetben.

A Gloria felvonó tragédiája különösen megrázta a világot, hiszen nemcsak közlekedési eszközről, hanem a portugál főváros egyik jelképéről van szó. Bár ritkák a hasonló esetek, a siklók, fogaskerekűek és gondolás felvonók történetében több súlyos balesetet is feljegyeztek.

A lisszaboni Gloria siklóvasút baleseta rávilágított a járművek biztonsági protokolljának hiányosságaira

Fotó: Xinhua / eyevine / Northfoto

A lisszaboni tragédiához hasonló korábbi katasztrófák – 3+2 eset a történelemben

Kapruni siklóvasút baleset, 2000. november 11.

2000-ben, Ausztriában a Gletscherbahn Kaprun 2 siklóvasút kigyulladt egy alagútban, 155 embert, főként síelőket megölve. A tüzet egy hibás ventilátoros fűtőberendezés okozta, ami miatt a fékek és az ajtók is működésképtelenné váltak. Az alagút kéményszerűen terelte felfelé a tüzet és a mérgező füstöt. A vizsgálat szerint a tragédiát súlyosbította a járművek szerkezeti hiányossága és a biztonsági mechanizmusok hiánya. A siklót sosem nyitották meg újra, emlékművet emeltek az áldozatoknak, és bár jogi eljárások zajlottak, a vádlottakat végül felmentették.