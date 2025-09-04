Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
A lisszaboni Gloria siklóvasút balesete megrázta a világot

A lisszaboni Gloria siklóvasút halálos balesete tragikus, de nem példa nélküli: Top 5 hírhedt felvonó katasztrófa a történelemből

Lisszabon
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 14:11
felvonóbalesettragédia
A siklóvasút balesetek tragikus eseményeinek listája emlékeztet minket arra, hogy a gondos karbantartás és a biztonság milyen alapvető fontosságú a közlekedésben. A legutóbbi példa sajnos a lisszaboni Gloria siklóvasút tegnapi tragédiája volt.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A portugál főváros egyik legkedveltebb látványossága, a lisszaboni Gloria siklóvasút 2025. szeptember 3-án, kora este a város történetének legsúlyosabb közlekedési katasztrófáját okozta. A több mint százharminc éves felvonó egyik kocsija kisiklott, majd fékezhetetlenül egy épületnek csapódott, melynek következtében többen is életüket veszítették.

lisszaboni Gloria siklóvasút, tragédia, baleset
A lisszaboni Gloria siklóvasút tragédiája megrázta a világot, Portugáliában 3 napos gyásznapot rendeltek el.
Fotó: AFP

A lisszaboni Gloria siklóvasút katasztrófája

A hatóságok szerint a biztonsági kábel szakadt el. A lisszaboni Gloria siklóvasút szerelvénye irányíthatatlanul száguldott lefelé a meredek utcán, tele turistákkal és helyiekkel. Szemtanúk szerint a kocsi kártyavárként omlott össze. A robaj hatalmas volt, a környéken percek alatt eluralkodott a káosz.

A tragédia idején csúcsforgalom volt, sokan a belvárosból igyekeztek fel a Bairro Alto negyedbe. A roncsok közül órákig tartott kiszabadítani az utasokat. Legalább tizenöten meghaltak, tizennyolcan megsérültek, köztük egy kisgyermek. Öten kritikus állapotban vannak.

lisszaboni Gloria siklóvasút, tragédia, baleset
A Gloria siklóvasút baleset 15 emberéletet követelt és 18-an megsérültek.
Fotó: AFP

A mentésben több tucat tűzoltó és mentő vett részt. A kormány nemzeti gyásznapot hirdetett, Lisszabon városa pedig háromnapos gyászt rendelt el. A hivatalos vizsgálat már elindult, de felmerült, hogy az elmaradt karbantartások és a félbeszakadt beszerzések szerepet játszhattak a balesetben.

A Gloria felvonó tragédiája különösen megrázta a világot, hiszen nemcsak közlekedési eszközről, hanem a portugál főváros egyik jelképéről van szó. Bár ritkák a hasonló esetek, a siklók, fogaskerekűek és gondolás felvonók történetében több súlyos balesetet is feljegyeztek.

lisszaboni Gloria siklóvasút, tragédia, baleset
A lisszaboni Gloria siklóvasút baleseta rávilágított a járművek biztonsági protokolljának hiányosságaira
Fotó: Xinhua / eyevine / Northfoto

A lisszaboni tragédiához hasonló korábbi katasztrófák – 3+2 eset a történelemben

  • Kapruni siklóvasút baleset, 2000. november 11.

2000-ben, Ausztriában a Gletscherbahn Kaprun 2 siklóvasút kigyulladt egy alagútban, 155 embert, főként síelőket megölve. A tüzet egy hibás ventilátoros fűtőberendezés okozta, ami miatt a fékek és az ajtók is működésképtelenné váltak. Az alagút kéményszerűen terelte felfelé a tüzet és a mérgező füstöt. A vizsgálat szerint a tragédiát súlyosbította a járművek szerkezeti hiányossága és a biztonsági mechanizmusok hiánya. A siklót sosem nyitották meg újra, emlékművet emeltek az áldozatoknak, és bár jogi eljárások zajlottak, a vádlottakat végül felmentették.

Gletscherbahn Kaprun 2 sikló, Ausztria, siklóbaleset
A Gletscherbahn Kaprun 2 sikló az alsó völgyállomáson várakozik néhány héttel a tragikus baleset előtt.
Fotó: Arpingstone / wikipedia
  • Santiago siklóvasút baleset, 1998. január

1998-ban, a chilei fővárosban, Santiagóban súlyos baleset történt, amikor a siklóvasút egyik kocsija túl nagy sebességgel gurult le a végállomásra, és a falnak ütközött. A fékek túl későn léptek működésbe, aminek következtében több utas is megsérült. A vizsgálat során kiderült, hogy a balesetet a jármű hibás fékrendszere okozta. Ez az eset komoly figyelmeztetésként szolgált a chilei hatóságok számára, és a későbbiekben szigorúbb biztonsági előírásokat és karbantartási protokollokat vezettek be a helyi siklóvasút-hálózatban.

chilei Santiago Cerro San Cristobal siklója
A chilei Santiago Cerro San Cristobal siklója a Cumbre állomás irányában szenvedett súlyos balesetet 1998-ban
Fotó: Robert Cutts from Bristol / wikipedia
  • Hongkongi villamos baleset, 2017. április 6.

Tizennégyen sérültek meg Hongkongban, amikor a Central negyedben felborult egy emeletes villamos. A ritka baleset hajnalban történt a Des Voeux úton, és feltehetőleg gyorshajtás miatt következhetett be, bár a villamosvezető elmondása szerint - akit az eset után letartóztattak - a járművet egy busz ütötte el, mielőtt felborult volna. A csengőhangjuk után „ding-dingeknek” elnevezett városi villamosok – amelyek nagy turisztikai vonzerővel bírnak – naponta körülbelül 200 000 utast szállítanak.

Hongkong, ding ding villamosok
A lisszaboni villamosokhoz hasonlóan a hongkongi ding-dingek is nagy népszerűségnek örvendenek a turisták körében.
Fotó:  BEVERLYSHEN  / wikipedia
  • Stresa-Mottarone drótkötélpálya balesete, 2021. május 23.

2021 májusában Olaszországban egy kabin a Mottarone-hegyre vezető drótkötélpályán leszakadt és a mélybe zuhant. A tragédiában 14 ember elhunyt, az egyetlen túlélő egy ötéves kisfiú volt. A nyomozás során kiderült, hogy a baleset oka a tartókötél elszakadása volt, de a kabin vészfékrendszere szándékosan ki volt iktatva, hogy a gyakori hibajelzések miatt ne kelljen leállítani a forgalmat. A karbantartó cég vezetői beismerték, hogy a fékeket egy bilincs segítségével blokkolták. A baleset a súlyos karbantartási hiányosságok és a biztonsági előírások szándékos megsértése miatt következett be.

Stresa-Mottarone drótkötélpálya, baleset, Olaszország
A vontatókábel körülbelül öt méterre szakadt el a Lago Maggiore-tó közelében található Mottarone- hegy csúcsától.
Fotó: Mbdortmund / wikipedia
  • Cavalese felvonó-tragédia, 1998. február 3.

1998-ban, az olasz Alpokban egy amerikai katonai repülőgép átrepült egy drótkötélpálya alatt, és elvágta a felvonó kábelét. A kabin a mélybe zuhant, 20 utas életét vesztette. A balesetet a gép felelőtlen, alacsony magasságú repülése okozta. Bár a pilótákat felmentették a vádak alól, az eset nemzetközi felháborodást váltott ki. A tragédia az emberi mulasztás és a biztonsági szabályok megszegésének súlyos következményeire hívta fel a figyelmet. 1976-ban szintén ugyanezen a drótkötélpályán történt egy korábbi halálos baleset, amikor a kábelvasút acél tartókábele elszakadt, amelynek következtében 42-en vesztették életüket.

Cermis, vagy Cavalese felvonó katasztrófa, Olaszország, 1976
Az 1976-os baleset összeroncsolódott kabinja a tragédia után.
Fotó: ANSA

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

