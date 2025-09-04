A lisszaboni Gloria siklóvasút halálos balesete tragikus, de nem példa nélküli: Top 5 hírhedt felvonó katasztrófa a történelemből

A portugál főváros egyik legkedveltebb látványossága, a lisszaboni Gloria siklóvasút 2025. szeptember 3-án, kora este a város történetének legsúlyosabb közlekedési katasztrófáját okozta. A több mint százharminc éves felvonó egyik kocsija kisiklott, majd fékezhetetlenül egy épületnek csapódott, melynek következtében többen is életüket veszítették.
A hatóságok szerint a biztonsági kábel szakadt el. A lisszaboni Gloria siklóvasút szerelvénye irányíthatatlanul száguldott lefelé a meredek utcán, tele turistákkal és helyiekkel. Szemtanúk szerint a kocsi kártyavárként omlott össze. A robaj hatalmas volt, a környéken percek alatt eluralkodott a káosz.
A tragédia idején csúcsforgalom volt, sokan a belvárosból igyekeztek fel a Bairro Alto negyedbe. A roncsok közül órákig tartott kiszabadítani az utasokat. Legalább tizenöten meghaltak, tizennyolcan megsérültek, köztük egy kisgyermek. Öten kritikus állapotban vannak.
A mentésben több tucat tűzoltó és mentő vett részt. A kormány nemzeti gyásznapot hirdetett, Lisszabon városa pedig háromnapos gyászt rendelt el. A hivatalos vizsgálat már elindult, de felmerült, hogy az elmaradt karbantartások és a félbeszakadt beszerzések szerepet játszhattak a balesetben.
A Gloria felvonó tragédiája különösen megrázta a világot, hiszen nemcsak közlekedési eszközről, hanem a portugál főváros egyik jelképéről van szó. Bár ritkák a hasonló esetek, a siklók, fogaskerekűek és gondolás felvonók történetében több súlyos balesetet is feljegyeztek.
2000-ben, Ausztriában a Gletscherbahn Kaprun 2 siklóvasút kigyulladt egy alagútban, 155 embert, főként síelőket megölve. A tüzet egy hibás ventilátoros fűtőberendezés okozta, ami miatt a fékek és az ajtók is működésképtelenné váltak. Az alagút kéményszerűen terelte felfelé a tüzet és a mérgező füstöt. A vizsgálat szerint a tragédiát súlyosbította a járművek szerkezeti hiányossága és a biztonsági mechanizmusok hiánya. A siklót sosem nyitották meg újra, emlékművet emeltek az áldozatoknak, és bár jogi eljárások zajlottak, a vádlottakat végül felmentették.
1998-ban, a chilei fővárosban, Santiagóban súlyos baleset történt, amikor a siklóvasút egyik kocsija túl nagy sebességgel gurult le a végállomásra, és a falnak ütközött. A fékek túl későn léptek működésbe, aminek következtében több utas is megsérült. A vizsgálat során kiderült, hogy a balesetet a jármű hibás fékrendszere okozta. Ez az eset komoly figyelmeztetésként szolgált a chilei hatóságok számára, és a későbbiekben szigorúbb biztonsági előírásokat és karbantartási protokollokat vezettek be a helyi siklóvasút-hálózatban.
Tizennégyen sérültek meg Hongkongban, amikor a Central negyedben felborult egy emeletes villamos. A ritka baleset hajnalban történt a Des Voeux úton, és feltehetőleg gyorshajtás miatt következhetett be, bár a villamosvezető elmondása szerint - akit az eset után letartóztattak - a járművet egy busz ütötte el, mielőtt felborult volna. A csengőhangjuk után „ding-dingeknek” elnevezett városi villamosok – amelyek nagy turisztikai vonzerővel bírnak – naponta körülbelül 200 000 utast szállítanak.
2021 májusában Olaszországban egy kabin a Mottarone-hegyre vezető drótkötélpályán leszakadt és a mélybe zuhant. A tragédiában 14 ember elhunyt, az egyetlen túlélő egy ötéves kisfiú volt. A nyomozás során kiderült, hogy a baleset oka a tartókötél elszakadása volt, de a kabin vészfékrendszere szándékosan ki volt iktatva, hogy a gyakori hibajelzések miatt ne kelljen leállítani a forgalmat. A karbantartó cég vezetői beismerték, hogy a fékeket egy bilincs segítségével blokkolták. A baleset a súlyos karbantartási hiányosságok és a biztonsági előírások szándékos megsértése miatt következett be.
1998-ban, az olasz Alpokban egy amerikai katonai repülőgép átrepült egy drótkötélpálya alatt, és elvágta a felvonó kábelét. A kabin a mélybe zuhant, 20 utas életét vesztette. A balesetet a gép felelőtlen, alacsony magasságú repülése okozta. Bár a pilótákat felmentették a vádak alól, az eset nemzetközi felháborodást váltott ki. A tragédia az emberi mulasztás és a biztonsági szabályok megszegésének súlyos következményeire hívta fel a figyelmet. 1976-ban szintén ugyanezen a drótkötélpályán történt egy korábbi halálos baleset, amikor a kábelvasút acél tartókábele elszakadt, amelynek következtében 42-en vesztették életüket.
