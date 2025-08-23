Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Ez lenne Lisszabon legszínesebb arca? A város, ahol a street art a fado ritmusára él

Portugália
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 14:15
A hét domb városa egyszerre kínál történelmi utcákat, színes falfestményeket és páratlan kilátópontokat. Lisszabon minden lépésnél új arcát mutatja, legyen az egy csendes reggeli kilátó vagy egy pezsgő utcai művészeti negyed.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Lisszabon nem az a város, amelyet sietve érdemes bejárni. A portugál főváros hét dombja folyamatosan hívogat, majd újra és újra pazar kilátással, színekkel, történetekkel jutalmaz. Aki egyszer vállalkozik a város felfedezésére, rájön: itt a falak is mesélnek.

Lisszabon, panoráma, Alfama negyed, háztetők
Lisszabon a magasból: az Alfama negyed naplemente idején
Fotó: Noppasin Wongchum / Shutterstock

Lisszabon lelke, az Alfama – a reggelek aranyfénye

A nap első sugarai lassan lopakodnak be az Alfama szűk, medinaszerű sikátoraiba. A cseréptetők meleg borostyánszínben izzanak, az azulejo csempék fénye visszakacsint a szemlélőre, miközben a távolban a Tejo folyó vize csillog. A Largo das Portas do Sol kilátóban ilyenkor még csend honol, csak a rádió recsegése, a kávé illata és a szomszéd asszony „bom dia”-ja kíséri az embert. Ez a városrész a történelem makacs tanúja: még a pusztító 1755-ös földrengést is sértetlenül vészelte át.

Lisszabon, Szent György erőd, városkép, Tejo
A Sao Jorge, vagyis Szent György erőd, amely a portugál főváros felett őrködik.
Fotó: Kirill Neiezhmakov / Shutterstock

Graça – ahol a színes falak életre kelnek

Alfama után Graça felé indulva még magasabbra kapaszkodunk, egyenesen Lisszabon kortárs művészeti szívébe. A negyed az elmúlt évtizedben hatalmas szabadtéri street art galériává alakult. Bordalo II, a „trash art” királya hulladékból formázott háromdimenziós pandát varázsolt ide, míg Vhils, a „kreatív rombolás” mestere kőbe vésett portrét készített Amália Rodrigues fado-énekesről, néhány portugál kőfaragómester közreműködésével. A falakon feltűnnek a leghíresebb graffiti művészek alkotása, André Saraiva bohókás figurája, Shepard Fairey forradalmárnője, és OzeArv színrobbanó „Tropical Fado”-ja, ahol madarak és virágok futnak végig három emelet magasságban.

OzeArv, polgári nevén José Carvalho, a ’90-es években kezdett graffitizni, majd színes falfestményeit a egész világ megismerte. Ma ismét Lisszabon a vászna, mert szerinte a város fénye páratlan – talán csak Indiában találni hasonlót.

Kilátók minden dombon

Aki szereti a magaslati pontokat, Lisszabon bőséges választékot kínál. A Miradouro Senhora do Monte a legmagasabb, ahonnan a vár, a Tejo és a Sintra-hegység is belátható. A Bairro Alto bohém utcái fölött a Miradouro São Pedro de Alcântara terasza reggelre kínál panorámát, a Miradouro de Santa Catarina pedig délutánonként gitárszóval, sörrel és naplementével csábít.

Lisszabon, Carmo kolostor, Elevador de Santa Justa
A Carmo kolostor romjai, mellette az Elevador de Santa Justa lift magasodik, amelynek tetejéről szintén elképesztő panoráma nyílik az ember szeme elé.
Fotó: kavalenkava / Shutterstock

A történelmi belvárosban az Elevador de Santa Justa – Gustave Eiffel tanítványának munkája – 360 fokos kilátást nyújt, míg a 28-as villamos és a százéves siklók vidámparkot idézően száguldanak fel és le a meredek, szűk utcákon.

A fado, a portugál lélek hangja

Nincs Portugália fado nélkül. A fado Portugália melankolikus zenei műfaja, amelyben a portugál gitár és az énekes hangja együtt idézi meg a saudade-t – azt a nehezen lefordítható, nosztalgikus vágyakozást, ami a portugál lélek egyik alaphangja. A dalok témái gyakran a szerelemről, a tengerhez kötődő életről vagy a mindennapok szomorú szépségéről szólnak.

Lisszabonban a legautentikusabb fado-élményt az Alfama és a Bairro Alto negyedek kis éttermeiben működő fado-klubokban lehet átélni: az olyan helyek, mint a Clube de Fado vagy a Tasca do Chico, szűk, hangulatos termekben engedik közel a hallgatóságot a művészekhez. Itt nincs nagy színpad és reflektor, csak az énekes, a gitáros és a közönség közös csendje, amit a fado tölt meg tartalommal.

Lisszabon, Belém-torony, Tejo-folyó, híd
Érdemes ellátogatni Belémbe is, ahol a Tejo-folyó partján álló Belém-torony, a Szent Jeromos-kolostor és a Felfedezők emlékműve látható. A háttérben az Április 25-e híd nyúlik át a folyón.
Fotó: mzabarovsky / Shutterstock

Titkos pontok és bohókás tuk-tukok

Az elmúlt tíz évben a tuk-tukok is a város részévé váltak. Eduardo Carvalho, a Tuk Tuk Tejo sofőrje szerint ezek a járművek oda is elvisznek, ahová villamos vagy taxi nem jut. Az egyik ilyen hely a Miradouro de Santo Amaro, ahol egy reneszánsz kápolna mellett állva a Ponte 25 de Abril függőhíd uralja a látképet. A híd 1966-ban készült el, és első ránézésre a Golden Gate portugál másának tűnik.

Mikor utazzunk? - Tavasszal 18–24 °C-os nappali hőmérsékletekkel és virágzó parkokkal ideális az időjárás. Nyáron 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, és a fő látnivalók zsúfoltak. Ősszel 23 °C-ig is felmehet a hőmérséklet, aranyló fényekkel kísérve, míg télen hűvösebb, esősebb, de csendesebb a város.

Lisszabonban minden út felfelé vezet – de a csúcson mindig vár valami: egy kilátás, egy falfestmény vagy egy történet, amit máshol nem találsz meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
