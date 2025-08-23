Ez lenne Lisszabon legszínesebb arca? A város, ahol a street art a fado ritmusára él

Lisszabon nem az a város, amelyet sietve érdemes bejárni. A portugál főváros hét dombja folyamatosan hívogat, majd újra és újra pazar kilátással, színekkel, történetekkel jutalmaz. Aki egyszer vállalkozik a város felfedezésére, rájön: itt a falak is mesélnek.

Lisszabon a magasból: az Alfama negyed naplemente idején

Fotó: Noppasin Wongchum / Shutterstock

Lisszabon lelke, az Alfama – a reggelek aranyfénye

A nap első sugarai lassan lopakodnak be az Alfama szűk, medinaszerű sikátoraiba. A cseréptetők meleg borostyánszínben izzanak, az azulejo csempék fénye visszakacsint a szemlélőre, miközben a távolban a Tejo folyó vize csillog. A Largo das Portas do Sol kilátóban ilyenkor még csend honol, csak a rádió recsegése, a kávé illata és a szomszéd asszony „bom dia”-ja kíséri az embert. Ez a városrész a történelem makacs tanúja: még a pusztító 1755-ös földrengést is sértetlenül vészelte át.

A Sao Jorge, vagyis Szent György erőd, amely a portugál főváros felett őrködik.

Fotó: Kirill Neiezhmakov / Shutterstock

Graça – ahol a színes falak életre kelnek

Alfama után Graça felé indulva még magasabbra kapaszkodunk, egyenesen Lisszabon kortárs művészeti szívébe. A negyed az elmúlt évtizedben hatalmas szabadtéri street art galériává alakult. Bordalo II, a „trash art” királya hulladékból formázott háromdimenziós pandát varázsolt ide, míg Vhils, a „kreatív rombolás” mestere kőbe vésett portrét készített Amália Rodrigues fado-énekesről, néhány portugál kőfaragómester közreműködésével. A falakon feltűnnek a leghíresebb graffiti művészek alkotása, André Saraiva bohókás figurája, Shepard Fairey forradalmárnője, és OzeArv színrobbanó „Tropical Fado”-ja, ahol madarak és virágok futnak végig három emelet magasságban.

OzeArv, polgári nevén José Carvalho, a ’90-es években kezdett graffitizni, majd színes falfestményeit a egész világ megismerte. Ma ismét Lisszabon a vászna, mert szerinte a város fénye páratlan – talán csak Indiában találni hasonlót.

Kilátók minden dombon

Aki szereti a magaslati pontokat, Lisszabon bőséges választékot kínál. A Miradouro Senhora do Monte a legmagasabb, ahonnan a vár, a Tejo és a Sintra-hegység is belátható. A Bairro Alto bohém utcái fölött a Miradouro São Pedro de Alcântara terasza reggelre kínál panorámát, a Miradouro de Santa Catarina pedig délutánonként gitárszóval, sörrel és naplementével csábít.