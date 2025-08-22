Biológiailag lebomló szívószál, manuka méz: ilyen és ehhez hasonló különlegességeket kérnek a SZIN-re érkező sztárok

Augusztus 27-én indul Szegeden a Coca-Cola SZIN, az utolsó alkalom a nyáron, hogy a magyar kedvencek mellett nemzetközi sztárokat is láthatunk hazai fesztiválon. Ezzel együtt az utolsó alkalom arra is, hogy titkokat tudjunk meg a sztárfellépőkről, például hogy miket kértek az öltözőjükbe, vagy mit szeretnének a szállodájukban.

A SZIN-en olyan nemzetközi hírességek lépnek fel, mint például Carpetman.

Fotó: ANP via AFP / AFP

Speciális igényekkel érkeznek a SZIN sztárfellépői

Lost Frequencies, Becky Hill, Meduza, Sam Feldt, Carpetman, Alan Walker és Giorgia Angiuli – ők mind olyan sztárok, akik hosszan sorolják a SZIN szervezőinek, miket szeretnének az öltözőjükbe, milyen étel kerülhet az asztalukra, mit várnak el a szállodától, hogyan nézzen ki a színpad, és természetesen arról is írnak, milyen technikai feltételek szükségesek számukra, hogy tökéletes legyen a fellépésük. A nagy sztárok sokszor olyan dolgokat is beírnak az úgynevezett riderekbe, ami vagy teljesen felesleges, esetleg teljesíthetetlen, vagy akár szemmel láthatóan is hülyeség. A Coca-Cola SZIN ridereit végigfutva most bepillantást nyerhetünk, miket kérnek a nemzetközi sztárok a nagy nyárzáró fesztiválra.

Alkohol kizárva

Van olyan fellépő, aki vastag betűkkel írta be a riderbe, hogy semmiféle alkohol nem lehet az öltözőjében és annak környékén. Továbbá az első sorokban leszögezi, hogy legyen szeletelt kolbász és sajt, egyéni adagokban kiporciózva, habos vajjal és kenyérrel. Ezenkívül kér zöldségtálat és gyümölcsöket, valamint szénsavas ásványvizet, hozzá papírpoharat. A listán még van nedves törlőkendő és hagyományos szalvéta, valamint fekete filctoll és hat darab A4-es lap. A fő étkezéssel kapcsolatban ugyanakkor eléggé engedékenyek: sushi tekercs vagy pizza, vagy valami más – írják.

Egyes sztárok sushi tekercseket és pizzát kértek az asztalukra.

Fotó: TrapezaStudio / Shutterstock

Manuka méz és gumicukor

Van, aki nem ennyire visszafogott, igaz nagyobb stábbal is érkezik, így külön kívánsága van a frontembernek, a háttérénekeseknek, a személyzetnek. Ezek között szép számmal szerepelnek kívánságok, így például az egyik főfellépő kér – sok más mellett – Grey Goose vodkát, Hendrick’s gint (mindkettő több fellépőnél visszatérő elem), és vagy 20 üveg üdítőt. Kér továbbá manuka mézet, egy nagy darab friss gyömbért, biológiailag lebomló szívószálakat, fogkefét és fogkrémet, valamint vattakorongot is.