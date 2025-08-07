Útmutató: ezeket mindenképpen vidd magaddal egy fesztiválra, vagy pórul jársz

Itt a nyár, és indul a fesztiválszezon! Ha már aludtál valaha sátorban, vagy csak pár órát kellett eltöltened porban, tűző napon vagy esőben, akkor tudod: egy rosszul összepakolt táska könnyen tönkreteheti az élményt. A fesztivál ugyanis nemcsak zene, hanem kihívás is – a túlélésre játszol, csak épp jó kedvvel csinálod.

Fesztiválszezon indul! Ezeket ne hagyd otthon!

Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

Fesztiválos túlélőcsomag, amely életet menthet

Az első és legfontosabb tartozék egy fesztiválon a vízálló hátizsák vagy övtáska. Egyszerre legyen könnyű, zárható és ne ázzon el az első nyári záporban. Ebben tartsd a legfontosabbakat: személyi igazolvány, telefon, pénz és a belépő. Ezek mellett kötelező tartalék még a power bank, hiszen nem terem minden bokorban töltő egy fesztiválon. Nagyobb rendezvényeken ugyanakkor biztosíthatnak töltőállomásokat, sőt tartalék töltőket is a vendégek számára.

A naptej és szúnyogriasztó szintén nem alku tárgya. A tűző nap és a vérszívók egyaránt ellehetetlenítik a gondtalan bulizást, akárcsak a hirtelen lehűlés, ezért legalább egy könnyű, vízhatlan dzsekit is pakolj be, még akkor is, ha kánikulát ígérnek. Az időjárás kiszámíthatatlan.

Ne feledkezz meg a higiéniai csomagról sem: nedves törlőkendő, kézfertőtlenítő, vécépapír (igen, ebből sosem elég), és egy kis elsősegélycsomag, benne sebtapasszal, fejfájás-csillapítóval, és ha lehet, egy-két fülvédővel a pihenőidőkre.

Ezekre nem gondolnál, de nagyon hálás leszel értük

A zokni és a tartalék cipő akkor lesz a legnagyobb kincs, amikor először gázolsz bokáig a sárban, de ha sátorral érkezel, füldugó is kerüljön a csomagba – hidd el, hajnali négykor már nem buli a hangos after koncert vagy a szomszéd részeg kórus.

A leteríthető textilzsák, egy újratölthető kulacs, valamint egy árnyékot adó sapka vagy kalap szintén az alapfelszerelés részét képezik – ezek azok a dolgok, amelyeket naponta tízszer fogsz megköszönni magadnak.

Fesztivál tippek haladóknak

Ha tényleg profin akarsz túlélni, készíts egy listát indulás előtt, és csekkold le, hogy mindened megvan-e a fentebb említettek közül. Egy fesztivál csak akkor igazi élmény, ha nem a hiányzó vécépapír vagy a lemerült telefon miatt bosszankodsz. A nyár legütősebb napjai teljenek örömmel, szóljanak a zenéről és a szabadságról – ne csak a túlélésről. Ezzel a csomaggal csak a jó hangulatot kell magaddal vinned!