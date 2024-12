Miközben sorra ostromolja a slágerlistákat, lenyűgöző élő show-val hódítja közönségét, így a SZIN látogatókat is, a brit zenei színtér egyik legkiemelkedőbb tehetsége, Becky Hill. Egyedülálló énekesi képességével és energikus színpadi jelenlétével sorra tarol a koncertjein, legutóbb idén a Szigeten láthattuk, és aki ott volt, azért, aki lemaradt, annak pedig azért mindenképpen érdemes augusztusban Szegeden zárnia a nyarat.

Lost Frequencies, a belga DJ és producer az elmúlt évtizedben sikert sikerre halmozott a nemzetközi zeneiparban. Az „Are You With Me” című világslágerével szilárdan bebetonozta magát a nemzetközi zenei színpadokon, manapság több mint 30 millióan hallgatják havonta a Spotify-on, emellett folyamatosan ostromolja a slágerlistákat Európában és a Billboard Top 100-as listáját az Egyesült Államokban. Az „Are You With Me” 18 országban a #1 helyezést érte el, és a Lost Frequencies lett az első belga előadó, aki #1 lett az Egyesült Királyságban.

Már kedvezményes jegyek is kaphatók a karácsonyfa alá, illetve egy különleges kollekciót is kínál a SZIN. A karácsonyi pulcsik divatja töretlen, most a SZIN limitált számban kínálja egyedi télies viseletét. Érdemes rácsapni, az ünnep alatt viselni vagy berakni a gyűjteménybe, a többi mellé.

