AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Klára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tűz a córdobai nagymecset–katedrálisban: Mi lesz a világörökségi műemlék sorsa?

Spanyolország
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 15:15
UNESCO VilágörökségtűzvészCórdoba
Péntek este tűz ütött ki Spanyolország egyik legkülönlegesebb, iszlám és keresztény örökséget egyesítő műemlékében. A gyors tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően a córdobai nagymecset–katedrális megmenekült a súlyos pusztulástól.
Bors
A szerző cikkei

2025. augusztus 8-án este tűz ütött ki Spanyolország egyik legfontosabb történelmi és vallási épületében, a La Mezquitában. Az eset azért is váltott ki riadalmat, mert a córdobai nagymecset–katedrális az UNESCO világörökség része.

córdobai nagymecset–katedrális, tűz, tűzoltó autók, Spanyolország
Veszélyben a córdobai nagymecset–katedrális: 2025. 08. 08-n este lángnyelvek csaptak fel a hivatalos egyházi nevén Nagyboldogasszony-székesegyház, közismertebb nevén a La Mezquita falai közül. Fotó: AFP /  AFP

Lángokban a történelmi córdobai nagymecset–katedrális

A lángok az épület egyik kápolnájában, a X. században épült Almanzor-bővítés keleti oldalán csaptak fel, feltehetően egy elektromos takarítógép rövidzárlata miatt – írta az El Mundo. A tűz következtében az Encarnación-kápolna teteje teljesen leomlott, és a raktárként funkcionáló kápolna is jelentős sérüléseket szenvedett.

A tüzet három tűzoltóegység gyors és összehangolt munkával fékezte meg, elkerülve ezzel egy súlyos katasztrófát. A helyszínen a tűzoltók és a rendőrség egész éjjel készenlétben voltak, a falak és a tetőszerkezet hűtését folytatva, hogy megelőzzék a tűz ismételt lángra kapását.

córdobai nagymecset–katedrális, La Mezquita, Cordoba, Spanyolország, építészet
A páratlan épület, a La Mezquita 1984 óta UNESCO Világörökségi helyszín. Fotó: Lizaveta_K

A város polgármestere, José María Bellido az X-en „gyors és nagyszerű beavatkozásként” méltatta a tűzoltók munkáját, hangsúlyozva, hogy a műemléket sikerült megmenteni. A helyszín másnap reggel újra megnyílt a látogatók előtt. A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látszott, ahogy a lángok és a sűrű füst beborítja az épület egy részét, ami sokakban a párizsi Notre-Dame 2019-es tűzesetét idézte fel.

A La Mezquita – az iszlám és keresztény örökség találkozása

A córdobai nagymecset–katedrálist a VIII-X. század között építették Abd al-Rahman, az Omajjád-dinasztia emírjének uralkodása alatt, egy korábbi keresztény templom helyén. Eredeti formájában a korai iszlám építészet egyik legjelentősebb alkotása volt: hatalmas oszlopsorai, patkóíves boltívei és vörös-fehér csíkozású kőboltozatai világszerte híresek.

córdobai nagymecse-székesegyház, La Mezquita, külső felvétel
A mór, reneszánsz, gótikus és barokk stílusú vallási épület utolsó jelentős hozzáépítése 1607-ben zajlott. Fotó: Dynamoland / Shutterstock

A XIII. században, III. Ferdinánd kasztíliai király uralkodása idején, a keresztény visszahódítás, vagyis a reconquista után katedrálissá alakították, majd az évszázadok során több átalakításon is átesett. A gótikus, reneszánsz és barokk elemek ma is különleges harmóniában olvadnak össze az eredeti mór stílussal, így az épület a vallási és kulturális rétegek páratlan tanúja.

A péntek esti tűzeset ugyan komoly aggodalmat keltett, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően a La Mezquita továbbra is teljes pompájában fogadhatja a látogatókat, és megőrizheti helyét a világ legjelentősebb UNESCO Világörökségei között.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu