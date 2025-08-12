Tűz a córdobai nagymecset–katedrálisban: Mi lesz a világörökségi műemlék sorsa?

2025. augusztus 8-án este tűz ütött ki Spanyolország egyik legfontosabb történelmi és vallási épületében, a La Mezquitában. Az eset azért is váltott ki riadalmat, mert a córdobai nagymecset–katedrális az UNESCO világörökség része.

Veszélyben a córdobai nagymecset–katedrális: 2025. 08. 08-n este lángnyelvek csaptak fel a hivatalos egyházi nevén Nagyboldogasszony-székesegyház, közismertebb nevén a La Mezquita falai közül. Fotó: AFP / AFP

Lángokban a történelmi córdobai nagymecset–katedrális

A lángok az épület egyik kápolnájában, a X. században épült Almanzor-bővítés keleti oldalán csaptak fel, feltehetően egy elektromos takarítógép rövidzárlata miatt – írta az El Mundo. A tűz következtében az Encarnación-kápolna teteje teljesen leomlott, és a raktárként funkcionáló kápolna is jelentős sérüléseket szenvedett.

A tüzet három tűzoltóegység gyors és összehangolt munkával fékezte meg, elkerülve ezzel egy súlyos katasztrófát. A helyszínen a tűzoltók és a rendőrség egész éjjel készenlétben voltak, a falak és a tetőszerkezet hűtését folytatva, hogy megelőzzék a tűz ismételt lángra kapását.

A páratlan épület, a La Mezquita 1984 óta UNESCO Világörökségi helyszín. Fotó: Lizaveta_K

A város polgármestere, José María Bellido az X-en „gyors és nagyszerű beavatkozásként” méltatta a tűzoltók munkáját, hangsúlyozva, hogy a műemléket sikerült megmenteni. A helyszín másnap reggel újra megnyílt a látogatók előtt. A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látszott, ahogy a lángok és a sűrű füst beborítja az épület egy részét, ami sokakban a párizsi Notre-Dame 2019-es tűzesetét idézte fel.

A La Mezquita – az iszlám és keresztény örökség találkozása

A córdobai nagymecset–katedrálist a VIII-X. század között építették Abd al-Rahman, az Omajjád-dinasztia emírjének uralkodása alatt, egy korábbi keresztény templom helyén. Eredeti formájában a korai iszlám építészet egyik legjelentősebb alkotása volt: hatalmas oszlopsorai, patkóíves boltívei és vörös-fehér csíkozású kőboltozatai világszerte híresek.

A mór, reneszánsz, gótikus és barokk stílusú vallási épület utolsó jelentős hozzáépítése 1607-ben zajlott. Fotó: Dynamoland / Shutterstock

A XIII. században, III. Ferdinánd kasztíliai király uralkodása idején, a keresztény visszahódítás, vagyis a reconquista után katedrálissá alakították, majd az évszázadok során több átalakításon is átesett. A gótikus, reneszánsz és barokk elemek ma is különleges harmóniában olvadnak össze az eredeti mór stílussal, így az épület a vallási és kulturális rétegek páratlan tanúja.