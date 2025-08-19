Ezek a biztonsági intézkedések segítenek távol tartani a betörőket, hogy gondtalanul élvezhesd a vakációt

Ugye te sem szeretnéd, hogy a pulzusod 180-ra ugorjon, amikor a szomszéd hív, hogy egy idegen járkál a házadban, miközben te a tengerparton sütkérezel? A következő biztonsági intézkedések garantálják, hogy nyugodtan teljen a nyaralás.
Nyílászárók
Az első számú biztonsági intézkedések közé tartozik, hogy menj körbe a lakásban és győződj meg róla, hogy bezártál-e minden ablakot és ajtót, hiszen amennyiben bármit nyitva felejtesz, a betörőknek szabad utat adsz szeretett otthonba.
Függönyök és redőnyök
Fontos, hogy a függönyöket ne húzd be teljesen és a redőnyöket is csak félig ereszd le, így nem teszed egyértelművé, hogy senki sincs otthon.
Áramtalanítás
Húzd ki az elektromos eszközöket, amikre egyáltalán nincs szükséged. A televízióban azonban még az áramtalanítás után is keletkezhet kár, ugyanis – ha csak vezetékesen csatlakozik az internethez – szélsőséges esetben a kábel is vezethet olyan feszültséget, ami károsítja az eszközt.
Riasztó és kamerarendszer
Természetesen ezek a berendezések nagyban hozzájárulnak a lakásod vagy házad védelmi szintjéhez. Sőt, már olyan rendszerek is léteznek, amelyeket bárhonnan elérhetsz és mozgás esetén jelzést küldenek a telefonodra.
Rokon vagy barát
Valószínűleg sokan tartják érdekesnek a tippet, mégis jó megoldásként szolgálhat, ha erre a kis időre beköltözik hozzád egy családtag vagy egy jó barát. Amennyiben ezt inkább mellőznéd, kérj meg valakit, hogy a távolléted alatt időnként nézzen rá az ingatlanra, ürítse ki a postaládát és öntözze meg a növényeket.
Posztolás és közösségi média
A közösségi média világában egyre többen szeretnek hírt adni magukról és élményteli pillanatainkat megosztani követőikkel is. Ezzel azonban érdemes vigyázni, hiszen így mindenki tudni fogja, hogy üres a lakás. Fontos kiemelni, az sem nyújt teljes biztonságot, ha csak a közeli ismerőseinkkel osztjuk meg a fotókat, videókat, hiszen ezek az ismerősök ismerőseihez is könnyen eljuthatnak.
Mozgásérzékelő
A bejáratnál lévő mozgásérzékelő lámpa elbizonytalaníthatja a betörőt, mivel azt az érzést
keltheti benne, hogy az ott élők vigyáznak a ház biztonságára. Emellett a szomszédok azonnal felfigyelnek rá, mert senkinek sem szabadna ott tartózkodnia.
Létra és kerti bútor
Érdemes körbenézni a kertben, hogy van-e olyan bútor, esetleg egy kint felejtett létra, ami segítséget nyújthat a betörőnek feljutni a felső ablakokhoz vagy az erkélyre. Ezeket inkább tárold zárt helyen.
Rend a kertben
A besurranó tolvajok értékes kincsekre lelhetnek, ha kerti szerszámokat vagy kisebb gépeket a kertben hagyod. Ezeket ugyanis gyerekjáték elvinni.
Értékek
Lehetőleg ne hagyj otthon nagy összegű készpénzt, ékszereket vagy ezeket gondosan rejtsd el, akár zárd el őket egy széfben.
Ház előtt parkoló autó
Az autó miatt úgy tűnhet, hogy van otthon valaki, ezért a tolvajoknak inukba szállhat a bátorságuk. A drága autót természetesen nem érdemes emiatt a szabad ég alatt hagyni.
Az alábbi videóban további tippeket találhatsz a témával kapcsolatban:
