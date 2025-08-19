Ezek a biztonsági intézkedések segítenek távol tartani a betörőket, hogy gondtalanul élvezhesd a vakációt

Ugye te sem szeretnéd, hogy a pulzusod 180-ra ugorjon, amikor a szomszéd hív, hogy egy idegen járkál a házadban, miközben te a tengerparton sütkérezel? A következő biztonsági intézkedések garantálják, hogy nyugodtan teljen a nyaralás.

Ezek a biztonsági intézkedések hozzájárulnak a nyugodt kikapcsolódáshoz.

Fotó: Sven Hansche / Shutterstock

Biztonsági intézkedések – így esélyük sem lesz a hívatlan vendégeknek

Nyílászárók

Az első számú biztonsági intézkedések közé tartozik, hogy menj körbe a lakásban és győződj meg róla, hogy bezártál-e minden ablakot és ajtót, hiszen amennyiben bármit nyitva felejtesz, a betörőknek szabad utat adsz szeretett otthonba.

Függönyök és redőnyök

Fontos, hogy a függönyöket ne húzd be teljesen és a redőnyöket is csak félig ereszd le, így nem teszed egyértelművé, hogy senki sincs otthon.

Áramtalanítás

Húzd ki az elektromos eszközöket, amikre egyáltalán nincs szükséged. A televízióban azonban még az áramtalanítás után is keletkezhet kár, ugyanis – ha csak vezetékesen csatlakozik az internethez – szélsőséges esetben a kábel is vezethet olyan feszültséget, ami károsítja az eszközt.

Riasztó és kamerarendszer

Természetesen ezek a berendezések nagyban hozzájárulnak a lakásod vagy házad védelmi szintjéhez. Sőt, már olyan rendszerek is léteznek, amelyeket bárhonnan elérhetsz és mozgás esetén jelzést küldenek a telefonodra.

Rokon vagy barát

Valószínűleg sokan tartják érdekesnek a tippet, mégis jó megoldásként szolgálhat, ha erre a kis időre beköltözik hozzád egy családtag vagy egy jó barát. Amennyiben ezt inkább mellőznéd, kérj meg valakit, hogy a távolléted alatt időnként nézzen rá az ingatlanra, ürítse ki a postaládát és öntözze meg a növényeket.

Posztolás és közösségi média

A közösségi média világában egyre többen szeretnek hírt adni magukról és élményteli pillanatainkat megosztani követőikkel is. Ezzel azonban érdemes vigyázni, hiszen így mindenki tudni fogja, hogy üres a lakás. Fontos kiemelni, az sem nyújt teljes biztonságot, ha csak a közeli ismerőseinkkel osztjuk meg a fotókat, videókat, hiszen ezek az ismerősök ismerőseihez is könnyen eljuthatnak.

Biztonsági intézkedések, amikkel garantáltan távol tarthatod a betörőket

Fotó: Ground Picture / Shutterstock

Mozgásérzékelő

A bejáratnál lévő mozgásérzékelő lámpa elbizonytalaníthatja a betörőt, mivel azt az érzést