Erre nem számítottak: a közösségi média lett a budapesti betörők veszte

Eljárást indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság 6. kerületi Rendőrkapitánysága ismeretlen tettes ellen lopás bűntett miatt. Arra azonban senki sem számított, mi vezet majd a rosszfiúk nyomára. Február 10-én törtek be egy fodrászüzlet ajtaján, de megzavarták a bűnözőket, akik így üres kézzel távoztak a helyszínről. A közösségi médiában mindeközben rengeteg felvétel keringett különböző személyekről, akik társasházakba törtek be és loptak. A rendőrkapitányság egyik rendőrnője az egyik képen szereplő személy felismerte: begyűjtötték az adatait, majd február 19-én a 37 éves B. Jánost sikerült is előállítani, méghozzá lopás bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt.

Kérvényezték a letartóztatását, emellett vizsgálják, hogy más rablásban érintett-e.

,,Az elmúlt hetekben a kerületben elkövetett három másik lakásbetöréssel kapcsolatban további négy embert hallgattak ki gyanúsítottként" – közölte le a Police.hu.