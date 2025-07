Ki ne hagyd - Izgalmas összművészeti fesztivál az Akváriumban

Idén januártól izgalmas színházi előadások színterévé is vált Budapest egyik legkedveltebb közösségi helye, az Akvárium Klub. Az Akvárium Színházi Műhely első előadása Nagy Feró - 1984-ben írt – Hamletje volt a fiatal színművészekből álló SICC Production társulat előadásában, melyet hatalmas sikerrel mutattak be. Majd Cseh Tamás-Bereményi Géza által írt Frontátvonulás című adaptációjukkal folytatták a sort. Harmadik bemutatójuk pedig a Majd ha fagy! - neoreneszánsz rally című előadás, ahol ismét szokatlan témához nyúltak, hajléktalan költők Fedél Nélkülben megjelent verseit ötvözték reneszánsz dalokkal.

Igazi összművészeti élmény vár az Akváriumban

SICC Összeművészeti Fesztivál az Aklváriumban

"Már az új évadunkat készítjük elő és ennek apropóján a közönségünkkel, ismert barátainkkal, pályatársainkkal csapatunk egy rendhagyó évadindító fesztivált" – meséli Krasznai Vilmos, a társulat tagja, bejelentve a SICC Összművészeti Fesztivált, ahol a színházon túl a zene és a közös bulizás lesz az összetartó erő. Mint elmondta, a program folyamatosan bővül, de az már biztos, hogy többek között Kovács Patrícia, Wunderlich József, Csuja Imre, Mészáros Árpád Zsolt, a Tükrös zenekar, Brasch Bence, Hirtling István produkciójával is találkozhatunk a nap folyamán. Ott lesz továbbá a FIÚK zenekar is, de Siklósi Gergő olimpiai bajnokkal is összefuthatnak majd az érdeklődők.

A folyamatzosan bővülő programra jegyeket IDE kattintva tudsz venni.

A másik nagy összművészeti buliról, a Szigetről se maradj le:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: