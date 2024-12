Megnősült a magyar olimpiai bajnok, özönlenek a gratulációk

Olimpiai bajnok párbajtőrvívónk, Siklósi Gergely egyetlen angol szót posztolt a Facebook-oldalán, és özönlenek rá a kommentek. A szó a „married”, vagyis Siklósi megnősült, házasságot kötött - szúrta ki a Magyar Nemzet.

Andrásfi Tibor, Siklósi Gergely, Nagy Dávid és Koch Máté aranyérmet nyertek Párizsban / Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Siklósi tagja volt a nyári párizsi olimpián aranyérmet nyert férfi-párbajtőrcsapatnak, amely Japán ellen diadalmaskodott. Azzal a sikerrel már Párizsban egyértelműnek tűnt, hogy 2024 Siklósi Gergely pályafutásának legjobb éve lehet, és ezt most megkoronázta a házasságkötésével is. Az olimpiai arany után ehhez is jár a nagy gratuláció.

„Sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak!” – posztolta a Magyar Vívószövetség is, ahova özönlenek a jókívánságok.