Kós Hubertet titokzatos lánnyal fotózták

Kós Hubert fantasztikus évet zárt 2025-ben. A szingapúri világbajnokságon szerzett arany- és bronzérme mellett 100 és 200 méter háton rövidpályás világcsúcsot úszott, továbbá számos tengerentúli viadalon is a dobogó legfelső fokára állhatott. Év végén pedig jöhetett a jól megérdemelt pihenés.

Kós Hubert remek évet zárt 2025-ben / Fotó: Chris Tanouye

Ki lehet a lány Kós Hubert mellett?

Kós a közösségi oldalán a Maldív-szigetekről osztott meg fotót, melyen hárman láthatóak. A képen csupán a testvérét, Olivért jelölte meg, a mellette, a hintán ülő lányt azonban nem. Találgatásokból persze nem volt hiány, de a szóban forgó személyre gyorsan fény derült. Noha Hubert nem jelölte meg, a mellette ülő lány a húga, Allison, a testvérek együtt vakációztak a Maldív-szigeteken.