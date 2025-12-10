Simon Petra után újra megtörtént, Európa-bajnokunknak magyarázkodnia kellett az iskolában

A napokban a magyar női kézilabda-válogatott fiatal tehetsége, Simon Petra arról számolt be, hogy a kézilabda-világbajnokság alatt sem hanyagolta el tanulmányait. Olyannyira nem, hogy két meccs között vizsgázott polgári jogból. Ezzel nincs egyedül, ugyanis nemrég a friss Európa-bajnok úszónk, Sárkány Zalán mesélte a Nemzeti Sportnak, hogy neki is meg kellett magyaráznia professzorainak, hogy egyetemi hiányzásai nem szórakozás vagy vakáció miatt történtek, hanem azért, mert éppen Európa legjobb úszóit hagyta maga mögött a medencében.

Sárkány Zalán 800 méter gyorson lett Európa-bajnok Lublinban / Fotó: Patrick McDermott

Sárkány Zalán két felé figyelt az Eb-n

A 22 éves úszó elárulta, hogy a kontinenstornát követő hetekben folyamatosan záróvizsgák várnak rá, emellett az edzéseket sem hanyagolhatja el.

Rengeteg e-mailt kellett írnom az oktatóimnak, hogy Európa-bajnok lettem Lublinban. A professzoraim természetesen megértőek, de azért tudatnom kellett velük, hogy nem nyaralás miatt hiányoztam másfél hetet

– fogalmazott az Eb-győztes Sárkány, aki elárulta, hogy csak karácsonykor kap néhány nap pihenőt, amit családjával tölt Amerikában.

A friss Eb-aranyérmes azonban nem az egyetlen magyar úszó, aki a tanulmányait és az élsportot igyekszik összehangolni. Olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, valamint Pádár Nikolett is a tengeren túl, Texasban folytatta tanulmányait, de nemcsak az úszók között találunk ilyen példát. A kézilabda válogatott fiatal csillagai közül Simon Petrán kívül a csapatkapitány, Klujber Katrin is felsőoktatási hallgató: 2024-től a Dunaújvárosi Egyetem kommunikáció- és médiatudomány szakán tanul, miközben a nemzeti csapatban vezeti társait a pályán.