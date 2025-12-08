„Egy év hisztije” – szerelmének üzent Késely Ajna az Eb-bravúr után

Egy arany-, négy ezüst- és egy bronzéremmel, a pontversenyben negyedikként zárta a magyar úszóválogatott a lublini rövidpályás Európa-bajnokságot. A zárónapon Késely Ajna csodálatos harmadik helyezést szerzett 1500 méteres gyorsúszásban (a hosszú táv végén csak 5 századmásodperces előnnyel megelőzve a görög Vaszilakit). A 24 éves úszónő hónapokig testi-lelki gyötrelmeket élt át, rémes fájdalmakat állt ki – a nyári világbajnokságot ki is kellett hagynia –, de a vasárnapi sikere után megkönnyebbülten, könnyezve ölelhette át BVSC-s edzőjét, csak annyit mondva Kovács Ottónak: „Megérte”.

Késely Ajna sokat szenvedett ezért az Eb-bronzért

Fotó: Magyar Úszó Szövetség

Ajna másnap, aludva egyet a versenyre elárulta: az utóbbi időszak nehézségei közepette könnyebb lett volna feladnia a küzdelmet, átengednie magát annak az érzésnek, hogy nincs már helye a sportban – de az érzelmessége és a szerettei, munkatársai támogatása mindenen segítették átlendülnie.

Késely Ajna: "Köszönöm a szerelmemnek"

Késely a közösségi oldalain megható posztban üzent mindazoknak, akik segítették.

„Nagyon szerettem volna feladni, annyival könnyebb lett volna! Nagyon szerettem volna feladni, mert több volt a negatív kritika a fejemben és körülöttem, mint a motiváló szó! Szerettem volna azt hinni, nincs helyem már a sportban, mert könnyebb lett volna ezt elhinni, mint azt, hogy újra lehetek dobogón! Érzelmes ember vagyok, ezt sokan nehezen fogadják be, de ez az érzelmesség, ami újra és újra behúzott a célba minden nehezebb pillanatomban! Legnehezebb önbizalmat csiholni újra az ember lelkében, de köszönöm, hogy ezek az emberek nem mondtak soha le rólam, és köszönöm, hogy az én küzdelmem elég nekik az ő örömük megszerzéséhez és támogatásukhoz” – kezdte Ajna, majd külön-külön megköszönte a támogatást azoknak, akikre mindig számíthatott: többek között az edzőjének, Kovács „Ottó bának” és a csapattársainak; és mindazoknak, akik átsegítették a testi-lelki nehézségeken.

„Köszönöm a családomnak, azt a megannyi szeretet, amit akkor is megkapok mikor nem úszó sportolóként csöngetek be az ajtón, hogy szeretetre vágyom!

Köszönöm a szerelmemnek, aki elviselte minden bajomat, mert kevés ember van a Földön, aki ezt az elmúlt egy év hisztijét elviselte volna! De köszönöm a feltétel nélküli szeretetedet és szerelmedet

– írta Késely Ajna szerelme fontosságáról.