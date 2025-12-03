Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kiderült az igazság, Kós Hubertet eltiltották az Európa-bajnokságtól

Kós Hubert
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 16:40
Az olimpiai bajnokunk nem indul a lublini rövidpályás úszó Európa-bajnokságon. Kós Hubertet legendás edzője, Bob Bowman nem engedte haza, inkább a tengerentúlon, nagymedencében versenyezteti.

A lengyelországi Lublinban kedden rajtolt a rövidpályás úszó Európa-bajnokság, amelynek első napján három magyar úszó is döntőbe verekedte magát, ám az éremszerzés egyelőre várat magára. Szerdán rendezik a 200 méteres hátúszás fináléját, amely számban Kós Hubert toronymagas favoritként állhatna a rajtkőre, ám a szám rövidpályás világcsúcstartója és regnáló világbajnoka ezúttal távol maradt. A 22 éves kiválóságot legendás amerikai edzője, Bob Bowman nem engedte el az Eb-re.

Kós Hubert az Egyesült Államokban, a Texasi Egyetemen edz
Kós Hubert az Egyesült Államokban, a Texasi Egyetemen edz Fotó: Sarah Stier

Kós a Texasi Egyetem csapatával készül a tengerentúlon, ahol már a jövő évi egyetemi bajnokság címvédésére fókuszálnak, ez Bowman számára kiemelt jelentőséggel bír – írja a Magyar Nemzet. Bár a szintén Michael Phelps korábbi edzőjének irányítása alatt dolgozó Pádár Nikolett hazautazhatott a kontinensviadalra, Kóst inkább egy nagymedencés versenyben látja szívesebben a szakember, ezért a december 3-tól rendezett US Openre küldte őt.

Nem Kós Hubert az egyetlen

A franciák négyszeres olimpiai bajnoka, Léon Marchand sem kapott engedélyt a hazatérésre. Egyébként ha mezőnyt nézzük, az US Openre sem lehet panasz, ugyanis számos olimpiai- és világbajnok indul a négy napos viadalon, amelyen Kós Hubert hat számban is érdekelt: 50, 100 és 200 háton, 100 és 200 pillangón, illetve 200 vegyesen. A magyar úszás egyik legnagyobb sztárja ugyanezekben a számokban a rövidpályás Eb-n is komoly éremesélyesnek számított volna.

