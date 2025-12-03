Kiderült az igazság, Kós Hubertet eltiltották az Európa-bajnokságtól

A lengyelországi Lublinban kedden rajtolt a rövidpályás úszó Európa-bajnokság, amelynek első napján három magyar úszó is döntőbe verekedte magát, ám az éremszerzés egyelőre várat magára. Szerdán rendezik a 200 méteres hátúszás fináléját, amely számban Kós Hubert toronymagas favoritként állhatna a rajtkőre, ám a szám rövidpályás világcsúcstartója és regnáló világbajnoka ezúttal távol maradt. A 22 éves kiválóságot legendás amerikai edzője, Bob Bowman nem engedte el az Eb-re.
Kós a Texasi Egyetem csapatával készül a tengerentúlon, ahol már a jövő évi egyetemi bajnokság címvédésére fókuszálnak, ez Bowman számára kiemelt jelentőséggel bír – írja a Magyar Nemzet. Bár a szintén Michael Phelps korábbi edzőjének irányítása alatt dolgozó Pádár Nikolett hazautazhatott a kontinensviadalra, Kóst inkább egy nagymedencés versenyben látja szívesebben a szakember, ezért a december 3-tól rendezett US Openre küldte őt.
A franciák négyszeres olimpiai bajnoka, Léon Marchand sem kapott engedélyt a hazatérésre. Egyébként ha mezőnyt nézzük, az US Openre sem lehet panasz, ugyanis számos olimpiai- és világbajnok indul a négy napos viadalon, amelyen Kós Hubert hat számban is érdekelt: 50, 100 és 200 háton, 100 és 200 pillangón, illetve 200 vegyesen. A magyar úszás egyik legnagyobb sztárja ugyanezekben a számokban a rövidpályás Eb-n is komoly éremesélyesnek számított volna.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.