Nagy a baj, felesége miatt elárverezi érmeit Cseh Laci riválisa

A hatszoros olimpiai bajnok úszó, Ryan Lochte bejelentette, hogy árverésre bocsátja három aranyérmét, miután az elhidegült feleségét beperelték a korábbi, 660.000 dollár ( 210 millió forint) értékű otthonukkal összefüggésben álló adósságok miatt.

Ryan Lochte összesen 12 olimpiai érmet nyert karrierje során Fotó: Al Bello

Ryan Lochte Cseh László ellen is versenyzett

Az amerikai úszó egykoron még Cseh László riválisának számított, mostanra viszont vakvágányra sodródott az élete. Drogproblémái mellett feleségével, Kayla Lochte-val nemrég jelentették be, hogy válófélben vannak. A sajtóhírek szerint a pár több mint 270 000 dollárral (89 millió forint) tartozik különböző hitelezőknél, köztük egészségügyi szolgáltatóknak és az adóhatóságnak.

Lochte bár nem mondta ki egyértelműen, minden jel arra utal, hogy anyagi kényszer miatt kíván megválni három, váltószámokban elért olimpiai aranyérmétől. A licit 20 000 (6,5 millió forint) dollárról indul, ám várhatóan ennek többszöröséért találnak majd gazdát.

Az olimpiai érmeim olyan emlékeket hordoznak, amelyeket egy életre magammal viszek, de most azt szeretném, hogy többet tegyenek, és ne csak a polcomon heverjenek.

– fogalmazott a 41 esztendős úszó.