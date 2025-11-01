Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ennyi volt, Jackl Vivien végleg elhagyta Shane Tusupot

Kocsis Márta
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 20:30
Shane TusupJackl Vivien
Újra Tatabányán készül a magyar úszósport egyik legnagyobb tehetsége. Jackl Vivien már nem Shane Tusuppal dolgozik, ismét Kocsis Márta irányításával tréningezik.
HWK
A szerző cikkei

Az eredmények nem igazolták a váltást... A 17 éves Jackl Vivien év elején edzőt váltott, Tatabányáról a Budapest Honvédhoz igazolt, és Shane Tusup irányításával kezdett dolgozni. A váratlan döntés nem hozott sikert: Jackl a szingapúri felnőtt-világbajnokságon egyetlen számában sem jutott tovább, majd a romániai junior vb-n sem alkotott maradandót, holott tavaly felnőtt Európa-bajnoki arany- és ezüstérmet szerzett.

Jackl Vivien visszatért Kocsis Mártához
Jackl Vivien visszatért Kocsis Mártához Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Jackl Vivien már a szingapúri vb-n jelezte, hogy átgondolja a helyzetet Shane Tusuppal, és szinte már akkor egyértelműnek tűnt, hogy nem sokáig dolgozik tovább az amerikai trénerrel. Végül megtörtént a váltás, Jackl hivatalosan a Budapest Honvéd sportolója maradt, de visszatért korábbi edzőjéhez, újra Kocsis Márta irányításával Tatabányán készül.

Igen, igaz a hír, Vivi október eleje óta velem készül, kimondhatjuk, hogy újra én vagyok az edzője. Dolgozunk, nekem csak az a fontos, hogy Vivi jól legyen, most semmi más nem számít

 – mondta a Magyar Nemzetnek Kocsis Márta.

Jackl Vivien visszatér a sikeredzőhöz

Kocsis Márta nevelte fel úszóként Jackl Vivient, aki az ő vezetésével sorra döntötte a csúcsokat, és vele érte el az első nagy nemzetközi sikereit a tavalyi felnőtt Európa-bajnokságon.

 

