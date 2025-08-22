Koncert, strandolás, bulik: fotókon Kós Hubert megérdemelt nyári szünete

Az úszó képein pontosan az a könnyedség köszön vissza, amit egy nyári pihenőtől várnánk. Kós Hubert kiszakadt a megszokott versenyfelkészülésből, és olyan élményekkel kapcsolódott ki, amik egyszerre szólnak az adrenalinszintről és a teljes ellazulásról: DJ Khaled-koncert fényárában bulizik, jetskivel vág hullámokat, önfeledten nevet a barátaival, majd visszatér a medencébe is – de most stopper nélkül, pusztán a mozgás öröméért.

Kós Hubert olimpiai bajnok lett 200 méter hátúszásban Párizsban Fotó: Mollie Handkins

Kós Hubert megérdemelt szünetet tart

A galériából egyértelmű, hogy Kós Hubert most tudatosan engedte el az úszómedence szigorát, és átadta magát annak, amitől újra feltöltődhet. Az edzések fegyelme helyett most a spontán pillanatoké a főszerep: baráti szelfik, napsütötte vízpart és szabad nevetések. A képek nem csupán nyári albumként működnek, hanem üzenetként is: a feltöltődés ugyanolyan része a sikernek, mint a kemény edzésmunka.

Ez a könnyed időszak pontosan azt a hátteret adja meg, amire egy élsportolónak szüksége van, mielőtt újra teljes erőbedobással ugrik fejest a következő szezon kihívásaiba. A galéria így nemcsak a szurkolóknak szóló betekintés, hanem egyfajta helyzetjelentés is: Kós Hubert jelenleg kikapcsol, hogy hamarosan még erősebben térhessen vissza.