Bárkit, bármikor: Kemény dolgot állít Kós Hubertről a magyar úszólegenda

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 09:00
Ott folytatta, ahol a szingapúri nagymedencés úszó-világbajnokságon abbahagyta. Kós Hubert az egyesült államokbeli Carmelben rövid pályás Világkupa-viadalon 200 háton megelőzte a négyszeres olimpiai bajnok francia Léon Marchand-t, élen végzett 50 és 100 háton, így aztán övé az összetett elsőség is!
Kós Hubert három távgyőzelme, összetettbeli első helyezése nem lepte meg az 1980-as moszkvai nyári olimpián hátúszásban ezüstérmes Verrasztó Zoltánt. Úszásnem-specialistánk úgy vélte, a 200 háton olimpiai, vb- és Eb-aranyérmes Kós némi túlzással bárkit, bármikor képes legyűrni.

Továbbra is kiemelkedő formának örvend Kós Hubert Fotó: Kovacs Peter

Kós Hubert úszása élményszámba ment

Persze a szakma jól tudja, hogy Marchand leggyengébb úszásneme a négy közül a hát, de ahogyan Hubert a harmadik helyről az utolsó 50 méteren lehajrázta őt, az élményszámba ment. Erőbeosztása remek, érezte, hogy a francia a záró negyedre elkészült az erejével

– mondta Verrasztó, aki ezt követően azt elemezte, hogy miért különleges Kós Hubert versenyzési stílusa.

Mivel ma minden valamirevaló úszó él azzal a lehetőséggel, hogy – ezúttal huszonöt méterről van szó – a faltól történő elrugaszkodást követően 15-ig delfinezhet, így ő is ezt teszi, továbbá 190 centis magasságát és hosszú karjait kihasználva a hátralévő tíz métert 6-8 karcsapással tudja le. Sőt! Már a hatodik tempónál a fordulóra összpontosít. Arról se feledkezzünk meg, hogy olyan versenyző-társakkal edz a Texas Egyetemen, akik valamennyi tréningen arra törekszenek, hogy lepipálják a társukat. Ugyanez jellemző a Kós-Marchand relációra is. 

Nem feledendő, hogy klasszisunk 50 és 100 háton szintén győzött Carmelben, valódi Vk-uralkodó, elvégre az összetettben is az élen végzett. Arról nem beszélve, hogy vegyes úszásban is mutogatja oroszlánkörmeit, bronzérmet szerzett 100-on úgy, hogy mind az előfutamban (52.11 mp), mind a döntőben (51.29) magyar csúcsot ment.

Amikor még Újpesten versengett, főleg 400 vegyesre készítették, majd 200 vegyesre váltott. Szerintem az lett volna az igazán jegyzett távja. A jelek szerint erre kezd rájönni amerikai mestere, Bob Bowman, akinek tetszhetett a nyári szingapúri nagymedencés vb-n született Kós-bronzérem 200 vegyesen 

– tette hozzá Verrasztó Zoltán, aki 200 háton szintén nyert nagymedencés vb-t és Eb-t is. 

