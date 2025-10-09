Újabb ismert embert kaptak bolti lopáson, meztelenre vetkőztették a rendőrök

Bolti lopáson kapták Benedetta Pilato és Chiara Tarantino olasz úszókat a szingapúri repülőtéren. A történtek miatt az Olasz Úszó Szövetség (FIN) kilencven napra eltiltotta a két sportolót.

Benedetta Pilato állítja, meztelenre vetkőztették őket a kihallgatás előtt Fotó: Mondadori Portfolio / Getty Images

Benedetta Pilato azt állítja, meztelenre vetkőztették

A bolti lopás még augusztus végén történt, amikor a sportolók egy Balin töltött nyaralásáról tartottak hazafelé – írja az Origo. Benedetta Pilatót és Chiara Tarantinót rövid időre őrizetbe vették a helyi hatóságok, majd szabadon engedték őket.

Pilato azt állítja, hogy meztelenre vetkőztették őket a kihallgatás előtt. A két úszó egyébként végig egymást vádolta a bolti lopás elkövetésével.

Bolti lopáson kapták Chiara Tarantino olasz úszót Fotó: Mondadori Portfolio / Getty Images

Az olasz szövetség közleményében azt írta, hogy a két sportoló felelősségvállalása és együttműködő magatartása figyelembevételével szabták ki a büntetést. A kilencven napos eltiltással az is eldőlt, hogy egyikük sem indulhat a lengyelországi Lublinban december elején sorra kerülő rövidpályás Európa-bajnokságon.