150 ezres bírság jár, ha ez hiányzik a házadról, de még az életed is múlhat rajta

A házszámtáblabírságot szabhatnak ki, ha hiányzik az otthonodról. De nem csak ennyi a hátránya. A házszámot jelző tábla nem dekorációként funkcionál. Jogszabály írja elő a kihelyezését, és nem véletlenül.

Ha nincs az otthonodon, házszámtáblabírság jár érte.

Fotó: Emilija Miljkovic / Shutterstock

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény kimondja, hogy tulajdonosoknak minden házszámmal rendelkező épületen kötelességük feltüntetni a házszámot.

Ha ez elmarad, figyelmeztetés, majd házszámtáblabírság következik, ami 50-től 150 ezer forintig terjedhet. A büntetés összege attól függ, hogy helyszíni bírságot szabnak ki, vagy közigazgatási eljárás dönt-e az ügyről.

Miért fontos a házszámtábla?

Nem véletlenül kötelező. Nemcsak a személyes látogatóidnak, de a postásoknak, futároknak is segít a tájékozódásban. Bár a kézbesítők munkáját is komolyan hátráltatja a házszám hiánya – és a csomag ilyen esetekben lehet, hogy kézbesítésre sem kerül – még fontosabb, hogy az olyan helyzetekben, amikor az idő sürget; a mentősök, tűzoltók, rendőrök is az utca- és házszámtáblára hagyatkoznak. Ha nincsenek felhelyezve, a pontos cím megtalálása még GPS készülékkel is nehéz feladat.

A mentősök szerint napi 100 fölött van az olyan riasztások száma, ahol életmentő beavatkozásra, újraélesztésre van szükség – írja a HAON. Egy ilyen helyzetben tényleg minden másodperc számít. Ne egy hiányzó házszámtáblán múljon egy ember élete!

Házszámtábla elhelyezése

A lényeg, hogy jól látható helyen legyen!

Épület homlokzata

Kapu

Kerítés

Vagy a ház bármely olyan része, amire az utcáról is jól rá lehet látni.

Figyelj, hogy a házszámod legyen egyértelműen leolvasható! Helyezd jól látható helyre!

Fotó: dalli / Shutterstock

Ha a házszámtáblát takarja valami (növény, kerti épület stb.), érdemes áthelyezni. Ilyen esetben az önkormányzat is cserére szólíthatja fel a tulajdonost.

Figyelj arra is, hogy a házszámtábla tartós, időjárásálló anyagból legyen!

Házszámtábla szabályok

A törvény mellett, az önkormányzatok saját rendeletekben pontosíthatják a házszámtábla szabályaira vonatkozó részleteket. Például, hogy a tulajdonosnak hány nap áll rendelkezésére az házszámtábla kihelyezésére egy új ingatlan megvásárlása után. Vagy hogy mi a teendő címváltoztatás esetén.