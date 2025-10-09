Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
150 ezres bírság jár, ha ez hiányzik a házadról, de még az életed is múlhat rajta

közbiztonság
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 18:15
házszámházszámtáblabírságtörvénybüntetés
Törvény írja elő, és még így is egy csomóan megfeledkeznek róla, nem törődnek vele. Ha elkerülnéd házszámtáblabírságot, ezekre figyelj oda!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A házszámtáblabírságot szabhatnak ki, ha hiányzik az otthonodról. De nem csak ennyi a hátránya. A házszámot jelző tábla nem dekorációként funkcionál. Jogszabály írja elő a kihelyezését, és nem véletlenül.

hiányzó házszám amiért házszámtáblabírság jár
Ha nincs az otthonodon, házszámtáblabírság jár érte.
Fotó: Emilija Miljkovic /  Shutterstock 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény kimondja, hogy tulajdonosoknak minden házszámmal rendelkező épületen kötelességük feltüntetni a házszámot.

Ha ez elmarad, figyelmeztetés, majd házszámtáblabírság következik, ami 50-től 150 ezer forintig terjedhet. A büntetés összege attól függ, hogy helyszíni bírságot szabnak ki, vagy közigazgatási eljárás dönt-e az ügyről.

Miért fontos a házszámtábla?

Nem véletlenül kötelező. Nemcsak a személyes látogatóidnak, de a postásoknak, futároknak is segít a tájékozódásban. Bár a kézbesítők munkáját is komolyan hátráltatja a házszám hiánya – és a csomag ilyen esetekben lehet, hogy kézbesítésre sem kerül – még fontosabb, hogy az olyan helyzetekben, amikor az idő sürget; a mentősök, tűzoltók, rendőrök is az utca- és házszámtáblára hagyatkoznak. Ha nincsenek felhelyezve, a pontos cím megtalálása még GPS készülékkel is nehéz feladat.

A mentősök szerint napi 100 fölött van az olyan riasztások száma, ahol életmentő beavatkozásra, újraélesztésre van szükség – írja a HAON. Egy ilyen helyzetben tényleg minden másodperc számít. Ne egy hiányzó házszámtáblán múljon egy ember élete!

Házszámtábla elhelyezése

A lényeg, hogy jól látható helyen legyen!

  • Épület homlokzata
  • Kapu
  • Kerítés

Vagy a ház bármely olyan része, amire az utcáról is jól rá lehet látni.

Házszámtáblabírság járhat a rossz helyre kihelyezett házszámokért is.
Figyelj, hogy a házszámod legyen egyértelműen leolvasható! Helyezd jól látható helyre!
Fotó: dalli /  Shutterstock 

Ha a házszámtáblát takarja valami (növény, kerti épület stb.), érdemes áthelyezni. Ilyen esetben az önkormányzat is cserére szólíthatja fel a tulajdonost.

Figyelj arra is, hogy a házszámtábla tartós, időjárásálló anyagból legyen!

Házszámtábla szabályok

A törvény mellett, az önkormányzatok saját rendeletekben pontosíthatják a házszámtábla szabályaira vonatkozó részleteket. Például, hogy a tulajdonosnak hány nap áll rendelkezésére az házszámtábla kihelyezésére egy új ingatlan megvásárlása után. Vagy hogy mi a teendő címváltoztatás esetén.

Így kerüld el a házszámtáblabírságot:

  1. Legyen házszámtáblád
  2. Legyen jól látható helyen a házszámtáblád
  3. Kövesd az önkormányzati rendeleteket.

Így segíthetsz a mentősöknek:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

