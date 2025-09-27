Kapu Tibor üzent Kós Hubertnek, Kós pedig Milák Kristófnak

Míg őt valósággal elkápráztatta, hogy Kapu Tibor az űrből küldött neki e-mailt, Kós Hubert Milák Kristófnak üzent félreérthetetlenül. Az olimpiai és kétszeres világbajnok Kós a Magyar Nemzetnek adott interjújában beszélt minderről, de elárulta többek között azt is, hogy miért nem kaphatja meg egyelőre az úszósikereiért járó pénzdíjait, és hogy mi a véleménye a Hosszú Katinka és Wladár Sándor elnök közti vitáról.

Kós Hubert Milák Kristófnak is üzent: szükség van rá egy éremesélyes magyar váltóhoz

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Kós Hubert a családját, illetve az eddigi sikereit érintő gondolatai mellett elmondta: jövőre az lesz a legfontosabb feladata, hogy 2027-re (a budapesti vb-re) és 2028-ra (a Los Angeles-i olimpiára) élete formájába kerüljön. Ehhez úszónk "űrsebességre kapcsol", kivált, miután a szingapúri vb-, küldött neki egy dedikált pólót Kapu Tibor, ő pedig később egy aláírt úszósapkával viszonozta ezt az űrhajósnak.

– Galaktikus „mezcsere” volt, van aki a BL-döntőben cserél, mi így… Többször találkoztunk Texasban, amikor ő Houstonban élt, és készült az űrutazásra. Nagyon jóban lettünk. Elképesztő tudású ember, bármit kérdeztem tőle, tudta a választ. Szerintem amit Kapu Tibi letett az asztalra az űrutazással, az sokkal különlegesebb, mint amit én csináltam.

Az például hihetetlen érzés volt, amikor kaptam tőle egy e-mailt, amit az űrből küldött. Csak ültem és azon gondolkodtam, hogy ezt az üzenetet a Földön kívülről küldték nekem…

– mondta Kós, aki a felbocsájtásra is jegyet vett, de a többszöri halasztás után végül sem őt, sem Léon Marchand-t nem engedte el edzőjük, Bob Bowman.

Kós Hubert Miláknak üzent

Kós az interjúban félreérthetetlenül üzent Milák Kristófnak, aki nélkül elképzelhetetlen egy éremesélyes magyar váltó.

– Hiszem, hogy az idei vb-n a férfi vegyesváltó és a gyorsváltó az éremért is csatázhatott volna a legjobb felállásban. Utóbbiban már idén is

csak az országos csúcstartó Kristóf hiányzott ehhez.

Ami pedig a vegyes váltót illeti, most már a mellúszásom van azon a szinten, hogy nem kerülnénk olyan nagy hátrányba miatta. Ha a hát és a mell után Milák következne, ő pillangón le tudná dolgozni az esetlegesen összeadódó hátrányt, ami után gyorson Németh Nándor hajrájában mindig bízhatunk. (...) Régebben vegyesúszásban mindig a mell volt a leggyengébb számom, amiben valóban nem tartozom az elithez, mint háton vagy pillangón, de sokat fejlődtem benne az utóbbi időben. Ezért a váltóért örömmel vállalnám a mellúszást, mert ez nagy lehetőség lenne, hogy maradandót alkossunk együtt. Jövőre az Eb-n mindkét váltóban az aranyért küzdhetnénk. De ehhez nem vagyok elég egyedül, és hárman sem vagyunk elegek hozzá – mondta Kós Hubert, aki azt is elárulta, hogy miután az Egyesült Államokban az amatőr egyetemi sportolóknak tiltják a pénzdíjak felvételét, a szingapúri vb-n keresett 38 800 dollár (12,5 millió forint) sem jár neki, de hiszi: hosszú távon így is jobban jár majd azzal, hogy ott válik igazán kiemelkedő úszóvá, és miután jövőre kikerül egyetemi rendszerből, akkor következnek csak a legjobb évei.

