Kapu Tibor kiszurkolta a Fradi drámáját az Európa-ligában

Illusztris vendég érkezett a Ferencváros főtáblás rajtjára az Európa-ligában. A díszpáholyban foglalt helyet Kapu Tibor űrhajós, aki idén nyáron második magyarként volt a világűrben. A kezdéskor még senki nem gondolta volna, hogy ő kapja a legnagyobb tapsot a Fradi-Plzen meccs szünetéig.

Kapu Tibort (a szőke hölgy takarásában a szakállas fiatalember) a drukkerek is fotózták a Fradi-Plzen meccs előtt Fotó: Tumbász Hédi

Az első félidőben minden a legrosszabbul alakult a Fradi számára. A csehek jobban játszottak, Rafiu Durosinmi góljával a vezetést is megszerezték. Mindeközben a Ferencváros játékosai a kaput sem találták el, Cebrail Makreckist pedig a 38. percben két sárga lapja után kiállította a játékvezető.

Makreckis (balra) két sárga lapot kapott Fotó: Tumbász Hédi

Ekkor dőlt el a Fradi-Plzen meccs

A második félidőben végre sokkal jobban játszott a Ferencváros, veszélyesebb is volt, de a kaput először a 88. percben találta el. Amikor mindenki elkönyvelte a vereséget, akkor Alekszandar Pesics a 94. percben egyenlített.

Robbie Keane együttese a következő körben, október 2-án csütörtökön a belga Genk otthonában játszik.