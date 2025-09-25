Kapu Tibor kiszurkolta a Fradi drámáját az Európa-ligában

Illusztris vendég érkezett a Ferencváros főtáblás rajtjára az Európa-ligában. A díszpáholyban foglalt helyet Kapu Tibor űrhajós, aki idén nyáron második magyarként volt a világűrben. A kezdéskor még senki nem gondolta volna, hogy ő kapja a legnagyobb tapsot a Fradi-Plzen meccs szünetéig.
Az első félidőben minden a legrosszabbul alakult a Fradi számára. A csehek jobban játszottak, Rafiu Durosinmi góljával a vezetést is megszerezték. Mindeközben a Ferencváros játékosai a kaput sem találták el, Cebrail Makreckist pedig a 38. percben két sárga lapja után kiállította a játékvezető.
A második félidőben végre sokkal jobban játszott a Ferencváros, veszélyesebb is volt, de a kaput először a 88. percben találta el. Amikor mindenki elkönyvelte a vereséget, akkor Alekszandar Pesics a 94. percben egyenlített.
Robbie Keane együttese a következő körben, október 2-án csütörtökön a belga Genk otthonában játszik.
