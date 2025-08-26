Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Izsó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fotókon a megható pillanatok, elbúcsúztatták Kapás Bogi édesapját

Kapás Bogi
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 15:35 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 26. 15:40
búcsútemetés
Augusztus 26-án, kedden délután Hajdúböszörményben tartották Kapás Boglárka édesapjának búcsúztatóját.

Kedden a Hajdúböszörményi Köztemetőben, polgári szertartás szerint elbúcsúztatták Kapás Istvánt, aki július 2-án, 70 évesen hunyt el - írja a haon.hu. A megemlékezés szűk körben zajlott. A gyászhírről lánya, a korábbi úszó, Telegdy-Kapás Boglárka az Instagram-oldalán számolt be még júliusban.

VMP20250826_kapás_boglára_édesapjának_temetése_HAON_003
Kapás István 70 évesen hunyt el Fotó: haon/Vida Márton Péter

"Ez most nagyon fáj, Apa. Remélem, megkönnyebbültél, elfogadom, hogy menned kellett, bár sok tervünk volt. Utolsó vacsoránk közben is ezekről beszéltünk. Megint olyan hirtelen történt az egész, de legalább pont itt voltam Veled - talán épp erre vártál? Hiszem, hogy már Vandával vagy, biztos örült Neked és Te is vártad már, hogy újra megöleld. Nagyon hiányzol, de tudom, hogy mindig velem leszel. Most már két őrangyalom van" - írta akkor az olimpiai bronzérmes, világ- és hétszeres Európa-bajnok Boglárka, akinek húga, Vanda 2021-ben teljesen váratlanul, alig húszévesen távozott, az olimpiai bronzérmes úszónő sokáig nem beszélt nyilvánosság előtt az elvesztéséről.

VMP20250826_kapás_boglára_édesapjának_temetése_HAON_004
Fotó: haon/Vida Márton Péter
VMP20250826_kapás_boglára_édesapjának_temetése_HAON_005
Fotó: haon/Vida Márton Péter

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu