Fotókon a megható pillanatok, elbúcsúztatták Kapás Bogi édesapját

Kedden a Hajdúböszörményi Köztemetőben, polgári szertartás szerint elbúcsúztatták Kapás Istvánt, aki július 2-án, 70 évesen hunyt el - írja a haon.hu. A megemlékezés szűk körben zajlott. A gyászhírről lánya, a korábbi úszó, Telegdy-Kapás Boglárka az Instagram-oldalán számolt be még júliusban.

Kapás István 70 évesen hunyt el Fotó: haon/Vida Márton Péter

"Ez most nagyon fáj, Apa. Remélem, megkönnyebbültél, elfogadom, hogy menned kellett, bár sok tervünk volt. Utolsó vacsoránk közben is ezekről beszéltünk. Megint olyan hirtelen történt az egész, de legalább pont itt voltam Veled - talán épp erre vártál? Hiszem, hogy már Vandával vagy, biztos örült Neked és Te is vártad már, hogy újra megöleld. Nagyon hiányzol, de tudom, hogy mindig velem leszel. Most már két őrangyalom van" - írta akkor az olimpiai bronzérmes, világ- és hétszeres Európa-bajnok Boglárka, akinek húga, Vanda 2021-ben teljesen váratlanul, alig húszévesen távozott, az olimpiai bronzérmes úszónő sokáig nem beszélt nyilvánosság előtt az elvesztéséről.

Fotó: haon/Vida Márton Péter