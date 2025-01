Váratlan fordulat, Hosszú Katinka főszerepet kapott a gálán

Hatvanhetedik alkalommal díjazták Magyarország legjobb sportolóit a sportújságírók. A 2024-es év olimpiai és csapatsikerekben is gazdag volt, így erős mezőny jött össze az Operában az Év Sportolója-gálán. Az eseményen Hoszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok is megjelent, aki napokkal a visszavonulása után most díjátadó volt.

Hosszú Katinka a férjével, Gelencsér Mátéval érkezett a gálára Fotó: Hegedüs Róbert

A három legfontosabb kategóriában is Párizs olimpiai bajnokai lettek a díjazottak. A férfiaknál három olimpiai bajnok úszó közül Kós Hubert ért fel a csúcsra, ő Rasovszky Kristófot, valamint a gálát ezúttal kihagyó Milák Kristófot előzte meg. Kósnak a díjat Hosszú Katinka adta át, valamint az ausztrálok olimpiai bajnok úszója, Ian Thorpe. A nőknél Gulyás Michelle öttusázó lett a legjobb, míg az egyéni sportok csapatversenyében a férfi párbajtőrválogatott nyert.

A díjazottak:

Év sportolója: Kós Hubert, úszó

Év női sportolója: Gulyás Michelle, öttusázó

Év edzője: Golovin Vlagyimir, a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya

Év csapata (egyéni sportágak): Férfi párbajtőr-válogatott

Év csapata (hagyományos csapatsportágak): Női kézilabda-válogatott

Év sportpillanata: Csoboth Kevin labdarúgó gólja a skótok elleni meccsen az Európa-bajnokságon

Év fogyatékos sportolója: Kiss Péter Pál, kajakos

Év fogyatékos női sportolója: Konkoly Zsófia, úszó

Év fogyatékos csapata: női kerekesszékes vívóválogatott

Életműdíjas: Bölöni László, labdarúgó