Nem csak Pisában dőlnek az épületek– 8 elképesztő ferde torony, amiről eddig talán még nem is hallottál

1173. augusztus 9-én kezdték el építeni a világ talán legismertebb, és kétségkívül legfotózottabb ferde tornyát: a pisai ferde tornyot. A középkori harangtorony eredetileg egyenesnek készült, de már az építkezés korai szakaszában megsüllyedt az ingoványos talajon. Az évszázadokon át tartó, megszakításokkal tarkított kivitelezés során a mérnökök és építészek folyamatosan próbálták korrigálni a dőlést, ami végül a pisai ferde torony egyik legvonzóbb jellemzőjévé vált.

Bár nem a legferdébb, minden bizonnyal a leghíresebb: a XII. században épült pisai ferde torony.

Fotó: Arne Müseler / wikipedia

A torony 55,86 méter magas, és a legnagyobb mért ferdesége elérte az 5,5 fokot is, mielőtt stabilizálták volna. A modern mérnöki beavatkozásoknak köszönhetően ma már nem süllyed tovább, évente milliók zarándokolnak el, hogy „kitámasszák” a képeken. A pisai ferde torony mára nemcsak Olaszország, hanem az egész világ ikonikus látványosságává vált. És bár ez a torony a leghíresebb, korántsem az egyetlen ferde torony a világon.

Íme néhány további különleges ferde torony, amit eddig talán nem ismertél:

Huma ferde tornya (India)

Az indiai Odisha államban található torony a Huma templom része, és különlegessége, hogy amíg a templom megdől, a csúcsa merőleges a talajra. A torony körülbelül 13,8 fokos szögben dől, ami a pisainál is meredekebb. A hindu istennek, Bimaleshwar istennek szentelt templom dőlésének oka máig nem teljesen tisztázott.

Bimaleshwar isten templomának talapzata kissé eltért eredeti elrendezésétől, és ennek eredményeként dőlt meg a templom teste.

Fotó: MKar / wikipedia

Suurhuseni ferde torony (Németország)

Ennek az evangélikus templomnak a tornya az egyik legferdébb a világon: 6,27 fokos dőlésszögével 2008-ig Guinness-rekorder is volt. A XIV. századi téglaépítmény Észak-Németország keleti fríz régiójának mocsaras talaja miatt kezdett süllyedni. A torony ma is látogatható, és külön érdekessége, hogy aktív templomi funkciót is betölt.

A suurhuseni templomot a középkorban építették mocsaras területen, tölgyfatörzsek alapjaira, amelyeket a talajvíz konzervált. Amikor a földet a XIX. században lecsapolták, a fa elkorhadt, és a torony megdőlt.

Fotó: Axel Heymann / wikipedia

Nyevjanszk-torony (Oroszország)

Az Urál vidékén, Nyevjanszk városában álló 57,5 méter magas torony a XVIII. század elején épült, feltehetően az iparmágnás Demidov család megrendelésére. A torony körülbelül 3 fokkal dől, és a legenda szerint egy titkos laboratórium is működött benne. A toronyhoz több összeesküvés-elmélet és akusztikai érdekesség is kapcsolódik.