Elképesztő otthonok, amikről nem hiszed el, hogy léteznek – nézd meg a világ legőrültebb házait – Galéria

Ikonikus lakóépületek vagy építészeti mesterművek? A világban számos extrémnek mondható ház található, amelyek egyedi formatervezésükkel és építészeti megoldásaikkal hívják fel magukra a figyelmet. Habár ezek az épületek gyakran kiemelkednek a környezetükből, valamint az innováció határát feszegetik, közben sok ember számára az otthont jelentik. Nézzük meg közelebbről ezeket az elképesztő leleményességgel és precizitással kialakított házakat!

A világ legextrémebb lakóházai: ikonikus lakóépületek vagy építészeti mesterművek?

Fotó: (YouTube)

A világ legextrémebb, és funkcionálisan is helytálló házai

1. A Buborékház – Franciaország

A Palais Bulles, vagyis „Buborékház” Franciaországban, Cannes közelében található, és olyan, mintha egy hatalmas, sima kavicsból vagy habból faragták volna. Az organikus formákat követő, futurisztikus házat Antti Lovag építész álmodta meg, aki 1920-ban született Budapesten. Amellett, hogy az épület karaktere rendkívül egyedi, külön érdekesség, hogy belül modern és minden igényt kielégítő. A villa tíz hálószobával rendelkezik, a lakosztályok falait pedig kortárs művészeti alkotások díszítik. A nyolcezer-ötszáz négyzetméteres területhez tartoznak még kertek, tavak, teraszok, egy úszómedence és egy ötszáz férőhelyes szabadtéri nézőtér is – mindez a tengerre néző, lélegzetelállító kilátással.

2. Vízalatti lakás – Conrad Maldives Rangali Island, Maldív-szigetek

A „Muraka” nevű villa a tenger alatt fekszik, 5 méterrel a vízfelszín alatt. Ez a luxuslakosztály valódi alvóhelyet kínál az Indiai-óceán halai és koralljai között. A teljes fal és mennyezet átlátszó, így úgy érezheted, mintha az óceán közepén szundikálnál – egy akvárium belsejében.

3. Sziklaház(ak) – Monsanto, Portugália

A portugáliai Monsanto faluban található híres Casa do Penedo (magyarul: „Kőház”) két hatalmas gránitszikla közé épült. A természeti adottságokat maximálisan kihasználva alakították ki a lakóteret, amely annyira jól illeszkedik a tájba, hogy szinte beleolvad a környezetébe.

Monsanto egy kis falu Portugáliában, ahol az épületek hatalmas gránitsziklák közé és alá épültek. A sziklák szerves részét képezik az építészetnek, sokszor a házak falaiként vagy tetőként funkcionálnak, és a sziklák közötti keskeny résekbe is házakat építettek. Portugáliában egyfajta szabadtéri múzeumként tartják számon, melynek építészete egészen különleges látnivalókat tartogat. 1938-ban egy nemzeti szavazáson Monsanto lett Portugália legportugálabb faluja, és az építési korlátozásoknak köszönhetően azóta is megmaradt egy eleven, lakott múzeumnak.